Алматыда қар қашан тоқтайды
Астана қаласы бойынша ауа райы
19 желтоқсан:
Ала бұлтты, түнде аздаған қар, жаяу бұрқасын, күндіз қар, боран. Күндіз жолдарда көктайғақ.
Жел – оңтүстік-батыстан 9–14 м/с, күндіз екпіні 15–20 м/с.
Ауа температурасы: түнде –13…–15°С, күндіз –5…–7°С.
20 желтоқсан:
Бұлтты, қар, боран.
Жел – оңтүстік-батыстан, батыстан 9–14 м/с, екпіні 15–20 м/с.
Ауа температурасы: түнде –8…–10°С, күндіз –6…–8°С.
21 желтоқсан:
Ала бұлтты, түнде қар, боран.
Жел – оңтүстік-батыстан 9–14 м/с.
Ауа температурасы: түнде –25…–27°С, күндіз –18…–20°С.
Алматы қаласы бойынша ауа райы
19 желтоқсан:
Ала бұлтты, түнде және таңертең қар жауады. Кей жерлерде көктайғақ, тұман.
Жел – солтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа ауысады, 2–7 м/с.
Ауа температурасы: түнде –5…–7°С, күндіз –1…+1°С.
20 желтоқсан:
Ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей жерлерде тұман, көктайғақ.
Жел – шығыстан 2–7 м/с.
Ауа температурасы: түнде –5…–7°С, күндіз –1…+1°С.
21 желтоқсан:
Ала бұлтты, кей уақытта қар жауады, тұман, көктайғақ.
Жел – шығыстан батысқа ауысады, 2–7 м/с.
Ауа температурасы: түнде –5…–7°С, күндіз 0…+2°С.
Шымкент қаласы бойынша ауа райы
19 желтоқсан:
Ала бұлтты, түнде қар. Кей жерлерде тұман.
Жел – солтүстік-шығыстан 5–10 м/с.
Ауа температурасы: түнде –5…–7°С, күндіз –1…+1°С.
20 желтоқсан:
Ауыспалы бұлтты, күндіз кей уақытта қар, боран. Тұман, көктайғақ.
Жел – солтүстік-шығыстан 8–13 м/с.
Ауа температурасы: түнде –3…–5°С, күндіз 0…+2°С.
21 желтоқсан:
Тұман, көктайғақ.
Жел – солтүстік-шығыстан батысқа ауысады, 8–13 м/с.
Ауа температурасы: түнде –5…–7°С, күндіз –2…–4°С.
Айта кетейік, бұған дейін синоптиктер 18–20 желтоқсан аралығында Қазақстан бойынша ауа райының қалай өзгеретінін хабарлаған болатын.