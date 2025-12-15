Қар жауып, боран соғады: Тәуелсіздік күніне арналған ауа райы болжамы
Сурет: freepik
Синоптиктер Қазақстан бойынша 2025 жылғы 16 желтоқсанға арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжамға сәйкес, мерекелік демалыс – Тәуелсіздік күні елімізде ауа райы қолайсыз болады.
"Солтүстік-батыс циклонының ықпалы Қазақстанның басым бөлігінде сақталып, қар жауады деп күтіледі, республикамыздың оңтүстігінде жауын-шашын, онда да негізінен қар түрінде болады. Қазақстанның басым бөлігінде көктайғақ болады, боран соғады, еліміздің батысында, оңтүстік-батысында тұман түседі". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі
Бұған дейін синоптиктер 2025 жылғы 16, 17 және 18 желтоқсанға арналған Қазақстан бойынша ауа райы болжамын ұсынып, күннің күрт суытатынын ескерткен болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript