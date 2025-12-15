#Халық заңгері
Қоғам

Қар жауып, боран соғады: Тәуелсіздік күніне арналған ауа райы болжамы

Қар, боран, 16 желтоқсан, Қазақстан, ауа райы болжамы, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.12.2025 17:40 Сурет: freepik
Синоптиктер Қазақстан бойынша 2025 жылғы 16 желтоқсанға арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, мерекелік демалыс – Тәуелсіздік күні елімізде ауа райы қолайсыз болады.

"Солтүстік-батыс циклонының ықпалы Қазақстанның басым бөлігінде сақталып, қар жауады деп күтіледі, республикамыздың оңтүстігінде жауын-шашын, онда да негізінен қар түрінде болады. Қазақстанның басым бөлігінде көктайғақ болады, боран соғады, еліміздің батысында, оңтүстік-батысында тұман түседі". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі

Бұған дейін синоптиктер 2025 жылғы 16, 17 және 18 желтоқсанға арналған Қазақстан бойынша ауа райы болжамын ұсынып, күннің күрт суытатынын ескерткен болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
"Қатып өлген". БҚО тұрғындары қалың қар астында қалып кеткен қойларын қолмен аршып алуда
20:35, Бүгін
"Қатып өлген". БҚО тұрғындары қалың қар астында қалып кеткен қойларын қолмен аршып алуда
"Қалың қар жауып, қатты жел соғады". Дүйсенбіге арналған ауа райы болжамы
16:42, 14 желтоқсан 2025
"Қалың қар жауып, қатты жел соғады". Дүйсенбіге арналған ауа райы болжамы
Қар, көктайғақ, боран - 20 желтоқсанға арналған ауа райы болжамы
15:30, 19 желтоқсан 2022
Қар, көктайғақ, боран - 20 желтоқсанға арналған ауа райы болжамы
