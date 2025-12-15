Циклонның ықпалы: Қазақстанда ауа райы күрт суытады
"Қазгидромет" РМК мамандары 2025 жылғы 16, 17 және 18 желтоқсанға арналған Қазақстан бойынша ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжамға сәйкес, ел аумағында жауын-шашын түсіп, боран соғып, көктайғақ күтіледі.
"Кең ауқымды циклон Қазақстанның басым бөлігіне әсерін сақтайды. Осыған байланысты қар мен боран жалғасады. Елдің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын, көктайғақ күтіледі, таулы аймақтарда боран соғады. Республика бойынша желдің жылдамдығы секундына 15–20 метрге дейін жетіп, кей уақыттарда 23–28 метрге дейін күшеюі мүмкін. Оңтүстік және оңтүстік-шығыс өңірлерде түнгі және таңғы сағаттарда тұман болжанады", – делінген "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметінің хабарламасында.
Ауа температурасы да төмендейді деп күтіледі:
- елдің батыс өңірлерінде түнде ауа температурасы -10…-18°С-тан -3…-13°С-қа дейін, күндіз 0…-15°С-тан -3…+5°С-қа дейін өзгереді;
- солтүстік, орталық және шығыс өңірлерде түнде -7…-15°С-тан -12…-28°С-қа дейін төмендеп, күндіз -5…-15°С-тан -8…-18°С-қа дейін суытады;
- оңтүстік және оңтүстік-шығыс өңірлерде түнде ауа температурасы -3…-11°С-тан -5…-20°С-қа дейін, күндіз -5…+2°С-тан -1…-13°С-қа дейін төмендейді.
Бұған дейін Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтарына 2025 жылғы 15 желтоқсанда күтілетін қолайсыз ауа райы туралы ескерту жасалған болатын.
