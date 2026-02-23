24 ақпанда Қазақстанның шығысында қалың қар жауатыны болжанады
"Қазгидромет" РМК синоптиктері Қазақстан бойынша 2026 жылғы 24 ақпан, сейсенбіге арналған ауа райы болжамымен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оған сәйкес, ел аумағының басым бөлігі антициклон ықпалында болып, жауын-шашынсыз ашық ауа райы күтіледі.
Тек елдің шығысында, оңтүстік-батысында, оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында атмосфералық фронтальды бөліктердің әсерінен тұрақсыз ауа райы сақталады: жауын-шашын болады.
Шығыс өңірге келетін болсақ, қалың қар жауатыны болжанады.
"Республика бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылыстарға тұман, көктайғақ, екпінді жел жатқызылады", – дейді метеорологтар.
Бұған дейін синоптиктер 23 ақпанда Астанада және еліміздің 16 өңірінде дауылды ескерту жариялаған болатын.
