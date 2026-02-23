#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
497.33
586.7
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
497.33
586.7
6.48
Қоғам

24 ақпанда Қазақстанның шығысында қалың қар жауатыны болжанады

Қар, жауын-шашын, 24 ақпан, ауа райы болжамы, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.02.2026 18:57 Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
"Қазгидромет" РМК синоптиктері Қазақстан бойынша 2026 жылғы 24 ақпан, сейсенбіге арналған ауа райы болжамымен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оған сәйкес, ел аумағының басым бөлігі антициклон ықпалында болып, жауын-шашынсыз ашық ауа райы күтіледі.

Тек елдің шығысында, оңтүстік-батысында, оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында атмосфералық фронтальды бөліктердің әсерінен тұрақсыз ауа райы сақталады: жауын-шашын болады.

Шығыс өңірге келетін болсақ, қалың қар жауатыны болжанады.

"Республика бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылыстарға тұман, көктайғақ, екпінді жел жатқызылады", – дейді метеорологтар.

Бұған дейін синоптиктер 23 ақпанда Астанада және еліміздің 16 өңірінде дауылды ескерту жариялаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Әйелі мен ұлын өлтірген қостанайлық өмір бойына бас бостандығынан айырылды
19:16, Бүгін
Әйелі мен ұлын өлтірген қостанайлық өмір бойына бас бостандығынан айырылды
Елімізде 6 қаңтарда қалың қар жауып, тұман, көктайғақ болатыны болжанады
17:44, 05 қаңтар 2026
Елімізде 6 қаңтарда қалың қар жауып, тұман, көктайғақ болатыны болжанады
Қазақстанның басым бөлігінде 5 қаңтарда қар аралас жаңбыр жауатыны болжанады
19:16, 04 ақпан 2026
Қазақстанның басым бөлігінде 5 қаңтарда қар аралас жаңбыр жауатыны болжанады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Экс-чемпион UFC заявил, что больше никогда не покинет США
20:38, Бүгін
Экс-чемпион UFC заявил, что больше никогда не покинет США
Казахстанский боксёр оформил камбэк на "малом чемпионате мира"
20:12, Бүгін
Казахстанский боксёр оформил камбэк на "малом чемпионате мира"
Три гола решили исход товарищеского матча "Елимай" - "Спартак"
19:47, Бүгін
Три гола решили исход товарищеского матча "Елимай" - "Спартак"
Судьи решили исход дерби Казахстан - Узбекистан на "малом чемпионате мира" по боксу
19:26, Бүгін
Судьи решили исход дерби Казахстан - Узбекистан на "малом чемпионате мира" по боксу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: