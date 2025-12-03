ДСМ медициналық мекемелердегі бұзушылықтарды қашықтан түзетуге арналған ұсыныстар әзірлейді
Фото: Zakon.kz
ДСМ "Медициналық қызмет көрсету саласында профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды субъектіні (объектіні) тексермей қашықтан түзетуге арналған ұсыныстар формасын бекіту туралы" бұйрық жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жоба бойынша бұзушылықтарды түзетуге арналған жаңа форма медициналық ұйымдарға қашықтан, жергілікті тексеріссіз жолданатын болады.
Бұйрық жобасын іске асыру арқылы:
- медициналық көмек сапасына әсер ететін бұзушылықтарды тез анықтап, жоюға мүмкіндік туады;
- медициналық ұйымдарға түсетін жүктеме азайып, шығымдық тексеріс саны қысқарады;
- медициналық қызмет көрсету саласында ашықтық пен жауапкершілік артады;
- бақылаушы органдар мен медициналық мекемелер арасындағы цифрлық өзара іс-қимыл жылдамдайды.
Министрлік мәліметінше, бұл өзгерістер нәтижесінде пациенттер сапалы, қауіпсіз және уақытылы қызмет алатын болады, ал бақылау жүйесі уақытылы және тиімді жұмыс істейтін болады.
Құжат "Ашық нормативтік-құқықтық актілер" сайтында 18 желтоқсанға дейін қоғамдық талқылауға қойылған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript