#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
508.2
589.82
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
508.2
589.82
6.54
Қоғам

Қысқы ғажайып: Көлсай көлдерінде бақабақ өсімдігі гүлдеуде

Қысқы ғажайып: Көлсай көлдерінде бақабақ өсімдігі гүлдеуде , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.12.2025 16:00 Сурет: pexels
“Көлсай көлдері” мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде күздің соңғы күндері бақабақ өсімдігінің гүлдеуі тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Табиғи парк баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, ерекше құбылыс Күрметі орманшылығы аумағында 2025 жылғы 29 қарашада байқалған.

"Табиғат бақылауы барысында бақабақ гүлді өсімдігінің өсу аймағы қайта тіркелді. Түсірілім Құдырғы сайының күнгей бетінде, Ашу тастың ауызында жасалған",- делінген ақпаратта.

Бұл ретте, ұлттық паркке қар да түсіп қойған болатын.

Бұған дейін Қарағанды облысында Қызыл кітапқа енген арқар фототұзаққа түсіп қалғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
3 желтоқсанда доллар бағамы төмендеді
16:08, Бүгін
3 желтоқсанда доллар бағамы төмендеді
Көлсай көлдерінде аландарын ерткен қар барысы фототұзаққа түсіп қалды
21:57, 05 желтоқсан 2024
Көлсай көлдерінде аландарын ерткен қар барысы фототұзаққа түсіп қалды
Биыл Көлсай көлдері ұлттық табиғи паркіне 300 мыңнан астам турист келеді
16:21, 13 ақпан 2024
Биыл Көлсай көлдері ұлттық табиғи паркіне 300 мыңнан астам турист келеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: