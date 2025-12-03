#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
503.89
587.54
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
503.89
587.54
6.48
Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев таеквондодан Әлем чемпионы Бейбарыс Қабыланды құттықтады

Мемлекет басшысы таеквондодан Әлем чемпионы Бейбарыс Қабыланды құттықтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.12.2025 23:11 Сурет: olympic.kz
Мемлекет басшысы таеквондодан Әлем чемпионы Бейбарыс Қабыланды құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми ақпаратты Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Бейбарыс Қабыланды таеквондодан 21 жасқа дейінгі жастар арасында Әлем чемпионы атануымен құттықтаймын! Ол Кенияда өткен байрақты бәсекеде еліміздің мерейін үстем етіп, Қазақстан тарихында таеквондодан алғашқы алтын жүлдені жеңіп алды. Спортшының алар асуы, бағындырар биігі көп болуына тілектеспін, – делінген құттықтауда.

Бұған дейін қазақстандық таеквондошы Кениядағы жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында алтын алғанын хабарлағанбыз

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Тоқаев грек-рим күресінен әлем чемпионы атанған Айдос Сұлтанғалиды құттықтады
16:14, 21 қыркүйек 2025
Тоқаев грек-рим күресінен әлем чемпионы атанған Айдос Сұлтанғалиды құттықтады
Тоқаев шахматтан жастар арасында әлем чемпионы атанған Қазыбек Нөгербекті құттықтады
17:39, 14 маусым 2024
Тоқаев шахматтан жастар арасында әлем чемпионы атанған Қазыбек Нөгербекті құттықтады
Президент әлем чемпионы атанған Ризабек Айтмұқанды тарихи жеңісімен құттықтады
09:00, 19 қыркүйек 2023
Президент әлем чемпионы атанған Ризабек Айтмұқанды тарихи жеңісімен құттықтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: