#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
503.89
587.54
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
503.89
587.54
6.48
Қоғам

Инкассатор көлігі жол апатынан кейін өртеніп кетті: жүргізуші көз жұмды, кінәлі қамауға алынды

Қаражат тасымалдаған инкассатор көлігі жол апатынан кейін өртеніп кетті: жүргізуші көз жұмды, кінәлі қамауға алынды, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.12.2025 10:26 Сурет: Instagram/vkaragande.kz
Қарағанды облысында инкассаторлық көлік жол-көлік оқиғасына ұшырады. Жүргізуші оқиға орнында қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желілерде жол жиегінде өртеніп жатқан көліктің видеосы тарады. Ақпаратқа сәйкес, Toyota Camry мен Lada Largus көліктері соқтығысқан, нәтижесінде Lada Largus өртенген.

"Lada Largus – "Қазпошта" АҚ Қарқаралы бөлімшесіне тиесілі, инкассация қызметін атқарған көлік. Өкінішке қарай, Lada Largus жүргізушісі, Қарқаралы қаласының тұрғыны Нариман Нығметжанов оқиға орнында қаза тапты. Оның әріптесі көптеген жарақатпен ауруханаға жеткізілді. Инкассатор көлігінде 3 млн теңгеден астам қаражат болған, ол көлікпен бірге жанып кетті. Қарама-қарсы жолаққа шыққан жүргізуші – Қарағайлы кентінің тұрғыны, оқиға кезінде мас күйінде болған және бір жыл бұрын жүргізуші куәлігінен айырылған", – делінген хабарламада.

Қарағанды облыстық полиция департаменті апаттың 2 желтоқсанда сағат 16:40-та Қарқаралы – Қарағайлы автожолында болғанын растады.

"Алдын ала мәлімет бойынша, Camry жүргізушісі көлікті басқара алмай, Lada Largus-пен соқтығысқан. Нәтижесінде 28 жастағы Lada жүргізушісі оқиға орнында қайтыс болды. 36 жастағы жолаушысы мен 41 жастағы Camry жүргізушісі медициналық мекемеге жеткізілді. Оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды, Camry жүргізушісі қамауға алынды. Апаттың барлық мән-жайы анықталып жатыр", – делінген ресми түсініктемеде.

Сонымен қатар, Қостанай облысында 1 желтоқсанда полицейлердің қууы қайғылы аяқталып, жүргізуші жол апатында көз жұмғаны хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Небәрі 23 жаста еді: Әлназарова Алматыда қызмет барысында көз жұмған фельдшердің отбасына көңіл айтты
10:40, Бүгін
Небәрі 23 жаста еді: Әлназарова Алматыда қызмет барысында көз жұмған фельдшердің отбасына көңіл айтты
Бір тәулік бойы ұйықтамаған: Атырауда облысында жүргізуші жол апатынан қаза тапты
17:12, 10 наурыз 2024
Бір тәулік бойы ұйықтамаған: Атырауда облысында жүргізуші жол апатынан қаза тапты
Көліктер тиеген арнайы көлік жол апатынан соң отқа оранды - төрт адам қаза тапты
18:54, 27 ақпан 2023
Көліктер тиеген арнайы көлік жол апатынан соң отқа оранды - төрт адам қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: