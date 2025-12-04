Қазақстанда қысқы маусымда жүргізушілерді 20 АЕК-ке дейін айыппұл күтіп тұр
Ең алдымен, жол қозғалысы ережесіне сәйкес қысқы маусымда көліктерді қысқы шиналарсыз пайдалану қатаң тыйым салынған.
1 желтоқсаннан бастап қысқы шиналарды маусымдық міндетті қолдану талабы күшіне енді. ӘҚБтК-ге сәйкес, қысқы уақытта жазғы дөңгелектермен көлік жүргізгені үшін жүргізушілерге 5 АЕК мөлшерінде айыппұл салынады, ал жыл ішінде қайталап жасалған құқық бұзушылық үшін 20 АЕК көлемінде айыппұл көзделген.
2025 жылы Қазақстанда айлық есептік көрсеткіш (АЕК) 3 932 теңге деңгейінде белгіленген.
Елорда полициясы жүргізушілердің назарын аударады: қысқы кезеңде көлікті қысқы шиналарсыз пайдалану – бұл тек құқық бұзу ғана емес, сонымен қатар жолдарда ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін қауіп-қатер туғызатынын ескертеді.
Құқық қорғау органдары жылдамдық режімін қатаң сақтау, көліктер арасындағы қашықтықты ұлғайту, күрт маневрлер мен кенет тежелуден бас тарту қажеттігін еске салады. Әсіресе жаяу жүргіншілер өткелдері мен жол айрықтарына жақындағанда жылдамдықты алдын ала төмендету маңызды.
Елорда полициясы барлық жол қозғалысына қатысушыларды, әсіресе қысқы кезеңде, барынша мұқият болуға, өз өмірі мен өзгенің өмірін қауіп-қатерге тікпейтін сабырлы, сақ жүріске шақырады.