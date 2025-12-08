#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип
+1°
$
508.3
592.17
6.63

Логотип
Қоғам

Шымкентте жануарлармен жүруге тыйым салынған орындар анықталды

Бродячие животные, бездомные животные, бродячие собаки, бездомные собаки, бродячие псы, бродячая собака, бездомная собака, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.12.2025 15:15 Фото: pxhere
Шымкент қаласы әкімдігінің 2025 жылғы 27 қарашадағы қаулысымен үй жануарларын серуендетуге немесе жануарлармен өзге мақсатта болуға тыйым салынған орындар бекітілді. Қажет болған жағдайда үй жануарларын серуендетуге арналған арнайы орындар жабдықталуы тиіс, деп хабарлайды Zakon.kz.

Үй жануарларын серуендетуге тыйым салынған аумақтар:

  • Балабақшалардың аумақтары;
  • Білім беру ұйымдарының аумақтары;
  • Спорт және дене шынықтыру ұйымдарының аумақтары;
  • Медициналық және емдеу мекемелерінің аумақтары;
  • Мәдениет ұйымдарының аумақтары;
  • Балалар және спорттық ойын алаңдары;
  • Адамдар суға шомылуға рұқсат етілген аумақтар;
  • Үй жануарларын серуендетуге арналмағаны туралы тыйым салатын белгілер орнатылған аумақтар.

Жануарлармен өзге мақсатта болуға тыйым салынған орындар:

  • Қоғамдық тамақтану орындары (қызметтік иттер мен көру қабілеті нашар адамдарға арналған жолбасшы иттерден басқа);
  • Сауда және қызмет көрсету нысандарындағы азық-түлік сатылатын залдар;
  • Мәдениет мекемелері (иттердің қатысуымен өтетін көрмелер мен іс-шараларды қоспағанда);
  • Діни ұйымдардың (бірлестіктердің) аумақтары;
  • Балалар ұйымдарының ғимараттары;
  • Білім беру ұйымдарының ғимараттары;
  • Медициналық ұйымдардың ғимараттары.

Сонымен қатар, қала аудандары әкімдерінің аппараттарына қажет болған жағдайда үй жануарларын серуендетуге арналған арнайы орындарды жабдықтау тапсырылды.

Қаулы 2026 жылғы 18 қаңтардан бастап күшіне енеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
