Қазақстанның қай қалаларында тұрғындар есімін жиі өзгертеді
Фото: gov4c.kz
2025 жылғы 8 желтоқсанда "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының баспасөз қызметі қазақстандықтардың аты-жөнін өзгертуге қатысты қызықты статистика ұсынды. Ведомство Қазақстанда тегін, есімі немесе әкенің атын (ТӘЖ) ең жиі өзгертетін өңірлердің топ-5-ін жариялады.
Мамандардың дерегінше, 2025 жылдың үшінші тоқсанында 14 мыңнан астам азамат өз тегін, есімін немесе әкесінің атына өзгеріс енгізген.
Ең көп өтініш қабылданған өңірлер тізімі төмендегідей:
- Алматы – 2981 адам
- Астана – 2459 адам
- Қарағанды облысы – 849 адам
- Ақтөбе облысы – 741 адам
- Шығыс Қазақстан облысы – 673 адам
Бұған дейін мамандар қазақстандықтардың басты құжаты – туу туралы куәлікте қате кеткен жағдайда не істеу керектігі туралы түсіндірген болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript