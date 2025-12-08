#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанның қай қалаларында тұрғындар есімін жиі өзгертеді

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.12.2025 15:21 Фото: gov4c.kz
2025 жылғы 8 желтоқсанда "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының баспасөз қызметі қазақстандықтардың аты-жөнін өзгертуге қатысты қызықты статистика ұсынды. Ведомство Қазақстанда тегін, есімі немесе әкенің атын (ТӘЖ) ең жиі өзгертетін өңірлердің топ-5-ін жариялады.

Мамандардың дерегінше, 2025 жылдың үшінші тоқсанында 14 мыңнан астам азамат өз тегін, есімін немесе әкесінің атына өзгеріс енгізген.

Ең көп өтініш қабылданған өңірлер тізімі төмендегідей:

  • Алматы – 2981 адам
  • Астана – 2459 адам
  • Қарағанды облысы – 849 адам
  • Ақтөбе облысы – 741 адам
  • Шығыс Қазақстан облысы – 673 адам

Бұған дейін мамандар қазақстандықтардың басты құжаты – туу туралы куәлікте қате кеткен жағдайда не істеу керектігі туралы түсіндірген болатын.

