#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Қоғам

Нәрестелерден бастап жасөспірімдерге дейін: елімізде көз аурулары өршіп тұр

Нәрестелерден бастап жасөспірімдерге дейін: көз аурулары өршіп тұр, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.12.2025 09:24 Сурет: pixabay
Жанардың әлсіреуі белең алды. Биылғы тоғыз айдың қорытындысы бойынша мыңнан астам нәрестеден көз ауруы анықталған. Дерттің жасарып бара жатқаны мамандарды алаңдатуда. Сонымен бірге, көзге әртүрлі ота жасатып, сән үшін түрлі линза тағуға әуес балалар да көбейген.

Бұрын кемінде 6–7 жаста байқалатын миопия қазір 2–3 жастағы балалардан да анықталып жүр. Яғни бүлдіршін жақыннан жақсы көргенімен, алыстағы нәрсені бұлыңғыр көреді.

Соның салдарынан бүгінде әр сыныпта көзілдірік тағатын кемінде 5–6 бала бар, деп жазады qazaqstan.tv.

Смартфонға сағаттап үңілу көзді әлсіретеді. Былтыр түрлі диагнозбен 12 мыңнан астам жеткіншек офтальмологқа жүгінген.

"Біз бес жыл бұрын зерттеу жүргіздік. 2050 жылға қарай оқушылардың 50 пайызы көз ауруына шалдығады. Яғни әр екінші бала көзілдірік тағады. Алдын алу үшін түрлі шаралар, скринингтік тексерулер жасалып жатыр. Бірақ бәрін толық қамту мүмкін емес". Камила Кенжебаева, "Қазақстан офтальмологтар қоғамы" РҚБ офтальмопедиатрия жөніндегі сараптамалық кеңес жетекшісі, медицина ғылымдарының докторы

Көру қабілетінің төмендеуі бүгінде жасқа да, жасамысқа да ортақ мәселе. Бұрын 60 жастан кейін пайда болатын катаракта, глаукома бүгінде 40–45 жастағы азаматтардан жиі кездеседі. Өз бетімен ем жасау, көзге тамызатын дәріні дұрыс таңдамау да ауыр зардапқа әкелуі мүмкін. Тіпті елемей жүретін қарапайым себептер де көз ауруын қоздыруы ықтимал.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Зейнетақы жинағын тіс пен көз еміне жұмсауға тыйым: қазақстандықтар жаңа амал тапты
09:43, Бүгін
Зейнетақы жинағын тіс пен көз еміне жұмсауға тыйым: қазақстандықтар жаңа амал тапты
ШҚО-да полиция жол ережесін бұзған мыңнан астам жүргізушіні анықтады
09:17, Бүгін
ШҚО-да полиция жол ережесін бұзған мыңнан астам жүргізушіні анықтады
"Боран соғып, аяз болады". Астана, Алматы және еліміздің 16 облысында дауылды ескерту жарияланды
21:19, 08 желтоқсан 2025
"Боран соғып, аяз болады". Астана, Алматы және еліміздің 16 облысында дауылды ескерту жарияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: