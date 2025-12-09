Аурухана жабдықсыз қалды: ҚМА 115 млн теңгелік алаяқтық схемасын ашты
Белгілі болғандай, бұрынғы бас дәрігер "Қазығұрт аудандық орталық ауруханасы" КММ медициналық газбен жабдықтау жабдығын сатып алу үшін оны бөліктерге бөліп, бірнеше келісімшарт жасау арқылы жүзеге асырған.
Схеманы іске асыруға ол медициналық жабдық жеткізу саласында тәжірибесі бар танысын тартқан. Ол бақылауындағы коммерциялық ұйымдарды — туыстар мен таныстардың атына тіркелген компанияларды пайдаланған. Бұл компаниялар атынан қолдан жасалған жоғары бағадағы ұсыныстар дайындалған.
Алайда, ҚМА мәліметінше, нақты жабдықты жеткізу сыртқы компания арқылы жүзеге асырылған, бірақ қабылдау актілері мен келісімшарттар бақылаудағы фирмалар арқылы рәсімделген.
Ауруханадан осы компанияларға қаражат аударылғаннан кейін күдіктілер оны қолма-қол ақшаға айналдырып, өздері арасында бөліп алған.
Мемлекеттің шығынының жалпы сомасы 115 млн теңге болды.
"Қылмыстық кірістерге күдікті астанада екі бөлмелі пәтер сатып алған, сот санкциясымен мүлікке тәркілеу салынды. Бұрынғы бас дәрігерге кепіл ретінде бұлтартпау шарасы таңдалса, оның сыбайласы үйқамақта отыр", – деп хабарлады ҚМА РК баспасөз қызметі.
Құқық қорғау органдары Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабы бойынша басқа ақпаратты жариялауға құқығы жоқ.
Бұған дейін ҚМА трансшекаралық ақша аударымдарының ауқымды схемасын әшкерелеген еді, онда қаражат төлем ұйымдары арқылы өтеді, заңды операциялар ретінде жасырылып, онлайн-казино пайдасына шығарылған.