Денсаулық сақтау министрлігі сирек кездесетін аурулар тізімін өзгертті
2025 жылғы 4 желтоқсандағы Денсаулық сақтау министрінің бұйрығымен сирек кездесетін аурулар мен оларды емдеуге арналған дәрі-дәрмектер тізіміне өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, тізімнен алынып тасталғандар:
- жоғары дәрежелі глиальды ісіктер;
- склероздың шашыраңқы түрі.
Жаңа редакцияда келесі пункттер көрсетілген:
- Иммундық механизмді қамтитын жеке бұзылыстар – қан, қан түзуші ағзалар аурулары және иммундық механизмді қамтитын жеке бұзылыстар;
- Қозғалыс нейроны ауруы – жүйке жүйесінің аурулары;
- Отбасылық қозғалыс нейроны ауруы;
- Нерв-буын мен бұлшықет синапсы және бұлшықеттердің аурулары – бастапқы бұлшықет бұзылыстары;
- Glut 1 тапшылығы синдромы – көмірсу алмасуының басқа нақты бұзылыстары;
- Сирек кездесетін және резистентті эпилепсия формалары – жүйке жүйесінің аурулары;
- Нейробластома – әртүрлі орналасудағы жаңа түзілімдер.
Бұйрық 2025 жылғы 19 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізіледі.
