Қоғам

Денсаулық сақтау министрлігі сирек кездесетін аурулар тізімін өзгертті

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.12.2025 10:43 Фото: pixabay
2025 жылғы 4 желтоқсандағы Денсаулық сақтау министрінің бұйрығымен сирек кездесетін аурулар мен оларды емдеуге арналған дәрі-дәрмектер тізіміне өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, тізімнен алынып тасталғандар:

  • жоғары дәрежелі глиальды ісіктер;
  • склероздың шашыраңқы түрі.

Жаңа редакцияда келесі пункттер көрсетілген:

  • Иммундық механизмді қамтитын жеке бұзылыстар – қан, қан түзуші ағзалар аурулары және иммундық механизмді қамтитын жеке бұзылыстар;
  • Қозғалыс нейроны ауруы – жүйке жүйесінің аурулары;
  • Отбасылық қозғалыс нейроны ауруы;
  • Нерв-буын мен бұлшықет синапсы және бұлшықеттердің аурулары – бастапқы бұлшықет бұзылыстары;
  • Glut 1 тапшылығы синдромы – көмірсу алмасуының басқа нақты бұзылыстары;
  • Сирек кездесетін және резистентті эпилепсия формалары – жүйке жүйесінің аурулары;
  • Нейробластома – әртүрлі орналасудағы жаңа түзілімдер.

Бұйрық 2025 жылғы 19 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізіледі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
