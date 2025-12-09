#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстан отынды заңсыз әкетуге қарсы қорғау шараларын күшейтті

Роман Скляр, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.12.2025 13:56 Фото: primeminister.kz
ҚР Премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Склярдың төрағалығымен мұнай өнімдері нарығындағы жұмыстың тиімділігін одан әрі арттыру мәселелеріне арналған кезекті кеңес өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Үкімет таратқан ақпарға сүйенсек, кеңесте Роман Скляр ішкі нарық ЖЖМ қажетті көлемімен тұрақты қамтамасыз етілгенін, мұнай өңдеу зауттары және логистика жұмысы штаттық режимде жүріп жатқанын атап өтті.


"Сонымен қатар көрші елдермен жанар-жағармай бағасының айтарлықтай айырмашылығын ескере отырып, отынды елден заңсыз әкетуге жол бермеу бойынша жүйелі жұмыс жалғасады. Жауапты органдарға профилактикалық және бақылау іс-шараларын жоспарлы түрде жалғастыру тапсырылды",- делінген ақпаратта.

Үкімет шекарада және ел ішінде өзара іс-қимылдың жедел тетіктерін жетілдіру жөніндегі міндеттерді нақтылады. ІІМ, ҚММ, кедендік және шекаралық бөлімшелер арасындағы үйлестіру жедел ақпарат алмасуды қамтамасыз ету, бұзушылықтардың алдын алу және нарықтағы тәртіпті арттыру үшін күшейтіледі.

Сондай-ақ Энергетика министрлігіне секторды цифрландыру бойынша жұмысты жалғастыру тапсырылды. Мұнай базаларын есепке алу құралдарымен жарақтандыру және нақты уақыт режимінде деректерді беру негізгі бағыттардың бірі болып қала береді. Заңнамаға дайындалған түзетулер салаға қойылатын заманауи талаптарды бекітуге және мұнай өнімдерін есепке алудың бірыңғай стандартын қамтамасыз етуге арналған.

Роман Скляр Үкімет ЖЖМ нарығының ашықтығы мен тұрақтылығын, сондай-ақ ішкі нарықты уақтылы қамтамасыз етуді дәйекті түрде қамтамасыз ететінін атап өтті. Бұзушылықтар анықталған жағдайда тиісті шаралар қолданылады.

Қорытындылай келе, Премьер-министрдің бірінші орынбасары мұнай өнімдері нарығының тұрақтылығы, оның ашықтығын бақылау және елдің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету басымдық болып қала беретінін атап өтті. Мемлекеттік органдар бұдан әрі МӨЗ-ден іске асырудың соңғы нүктесіне дейін ЖЖМ қозғалысының толық мониторингін жүзеге асырады.

Бұған дейін мемлекет басшысының Қазақстанның жаңа елшілерін тағайындағанын жазғанбыз.

"Сұр" жанармай экспортына байланысты Қазақстан шекарасында бақылау күшейтіледі
10:23, 10 қыркүйек 2024
10:23, 10 қыркүйек 2024
"Сұр" жанармай экспортына байланысты Қазақстан шекарасында бақылау күшейтіледі
Үкіметте ірі инвестициялық жобаларды іске асыру мәселелері қаралды
21:53, 20 желтоқсан 2023
21:53, 20 желтоқсан 2023
Үкіметте ірі инвестициялық жобаларды іске асыру мәселелері қаралды
Роман Скляр: Алыпсатарлыққа және мұнай базаларында отынды "ұстауға" жол бермеу керек
15:58, 08 сәуір 2023
15:58, 08 сәуір 2023
Роман Скляр: Алыпсатарлыққа және мұнай базаларында отынды "ұстауға" жол бермеу керек
