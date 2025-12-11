Бойы 209 см: Қазақстандағы ең бойы ұзын сарбаз Ақтаудағы теңіз жаяу әскерінде қызмет етіп жүр
Сурет: бейнежазба скриншоты
Теңіз жаяу әскері қатарындағы қатардағы жауынгер Алишер Назымбектің бойы – 209 сантиметр. Бұл – Қазақстан Қарулы күштері тарихындағы абсолютті рекорд, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ерекше сарбаз туралы ақпарат Zhanalyqtar_kz_2025 парақшасында жарияланды. Алишер Назымбек Ақмола облысындағы Далабай ауылынан шыққан. Әскерге дейін Көкшетаудағы азаматтық қорғаныс колледжін бітірген, волейбол және кикбоксингпен шұғылданып, республикалық жарыстарға қатысқан.
"Отбасында алты бала. Ол бала кезінен теңіз жаяу әскерінде қызмет етуді армандаған. Әскери борышын өтегеннен кейін әскери училищеге түсуді және Құрмет қарауылы ротасына қосылуды жоспарлап отыр", – делінген видеода.
Ақтау теңіз жаяу әскері бригадасында бұрын да алып бойлы сарбаздар қызмет еткен: Денис Балюк (208 см) және Азат Мұхамеджанов (204 см). Алайда жаңа рекорд енді Алишерге тиесілі.
Бұған дейін енді 1414 SMS-кодтары қолданылмайтындығын жазған болатынбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript