#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.53
623.94
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.53
623.94
6.59
Қоғам

Қазақстан Қарулы күштері тарихындағы ең бойшаң сарбаз теңіз жаяу әскерлерінде қызмет етеді

Қазақстан Қарулы күштері тарихындағы ең бойшаң сарбаз теңіз жаяу әскерлерінде қызмет етеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2025 11:07 Сурет: Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі
"Батыс" өңірлік қолбасшылығының теңіз жаяу әскерлері бригадасында Қазақстан Қарулы күштері тарихындағы ең бойы ұзын сарбаз Әлішер Назымбек әскери борышын өтеп жатыр.

Оның бойы – 2 метр 9 сантиметр.

Әлішер Ақмола облысы, Жарқайың ауданы, Далабай ауылында дүниеге келген. Назымбектің отбасында алты бала тәрбиеленуде. Оның бойының ұзындығы нағашы атасынан дарыған көрінеді. Бала кезінен-ақ Әлішер қатарластарынан ерекшеленіп, мектепте де, колледжде де көзге түсіп жүрген. Енді, міне, әскер қатарында да өзінің даралығын байқатуда.

Әскерге дейін ол Көкшетау жоғары көпсалалы азаматтық қорғаныс колледжін "Өрт қауіпсіздігі" мамандығы бойынша тәмамдаған. Жастайынан спортпен айналысып, волейбол мен кикбокстан республикалық жарыстарда колледж намысын қорғаған. Осы сайыстарда ол тек күш-қуат дайындықты ғана емес, табандылығын да дәлелдей білді.

Сурет: Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі

Сарбаздың айтуынша, әскерге бару саналы әрі көптен күткен шешімі болған.

"Бала күнімнен теңіз жаяу әскеріне баруды армандадым. Мұнда іріктеу қатал екенін білетінмін, бірақ спортпен шұғылданғанымның арқасында өзіме сенімді болдым. Қызметтен кейін әскери училищеге түсіп, офицер болғым келеді. Сондай-ақ, Құрмет қарауыл ротасына түссем деген де үмітім бар. Өйткені бойым ұзын болған соң, алар деген ойдамын, – дейді Әлішер.

Теңіз жаяу әскерлерінде еліміздің ең шыдамды, ең мықты жігіттері қызмет қызмет етеді. Бұл бөлімде бұған дейін де Денис Балюк (бойы 2 м 8 см) пен Азат Мұхамеджанов (2 м 4 см) секілді бойшаң сарбаздар болған. Енді жаңа рекорд Әлішер Назымбекке тиесілі болып отыр. Ол – Қазақстан Қарулы күштері тарихындағы бойы ең ұзын сарбаз атанып отыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ақтауда Қазақстан мен Әзербайжанның "Каспий самалы-2025" әскери-теңіз жаттығулары аяқталды
16:30, 19 маусым 2025
Ақтауда Қазақстан мен Әзербайжанның "Каспий самалы-2025" әскери-теңіз жаттығулары аяқталды
Серік Борамбаев ҚР Қарулы Күштері Әскери-теңіз күштерінің бас қолбасшысы лауазымына тағайындалды
12:55, 24 маусым 2024
Серік Борамбаев ҚР Қарулы Күштері Әскери-теңіз күштерінің бас қолбасшысы лауазымына тағайындалды
Қарулы күштердің әскерилері 50-ден астам адамды қар құрсауынан құтқарды
13:59, 10 ақпан 2024
Қарулы күштердің әскерилері 50-ден астам адамды қар құрсауынан құтқарды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: