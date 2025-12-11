Балқашта жылдар бойы игерілмеген жер иесінен тәркіленіп, аукционға қойылды
Белгілі болғандай, жоспардан тыс тексеру нәтижесінде Торанғалық ауылында орналасқан, аумағы 0,5 гектарды құрайтын, демалыс аймағын абаттандыру және туристік қызметтер көрсету үшін берілген, бірақ көптеген жылдар бойы пайдаланылмаған жер телімі анықталды.
Кәсіпкерге жерді игеру туралы нұсқама берілген.
Нұсқаманың орындалмауына байланысты департамент кәсіпкерге айыппұл салып, жер учаскесін мәжбүрлі түрде алып қою туралы талаппен сотқа жүгінді.
Осылайша, Қарағанды облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты ЖРБД талаптарын толық қанағаттандырып, жер телімін мәжбүрлеп алып қою және оны кейіннен сауда-саттыққа (аукционға) қою туралы шешім қабылдады.
"Сот шешімі заңды күшіне енді",- деп мәлімдеді ведомство.
Бұған дейін стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігіне жаңа функциялар қосылғанын жазғанбыз.