Қоғам

Қазақстанда жер комиссиясының жұмысы тоқтатылады

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.01.2026 15:01 Фото: pexels
Ауыл шаруашылығы министрлігінің Жер ресурстарын басқару комитетінің төрағасы Мұрат Теміржанов 2026 жылғы 30 қаңтарда ОКҚ-да өткен брифингте келесі жылдан бастап жер комиссиясы өз жұмысын тоқтататынын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Бұл шешім жер учаскелерін беру рәсімдеріне қатысты барлық процестердің цифрландырылуына байланысты қабылданған.

"Ақпарат үнемі жаңартылып отырады, бос жер учаскелерінің қай жерде орналасқанын көруге болады. Барлық конкурсқа берілген өтінімдер әкімдіктердің сайттарында жарияланады. Алдын ала айта кетейін, келесі жылдан бастап "жер комиссиясы" деген орган болмайды. Яғни, барлық процесс толықтай цифрлық форматқа көшеді. Азаматтар бұл қызметті ХҚКО арқылы немесе өз смартфоны арқылы тиісті өтінім беру жолымен ала алады", – деді Мұрат Теміржанов.

Оның айтуынша, қаңтар айында комитет тарапынан үш жаңа мемлекеттік қызмет іске қосылған.

"Соның бірі – жерді жалға алу мерзімін ұзарту қызметі. Бұрын бұл үшін жергілікті атқарушы органға міндетті түрде үш ай бұрын бару қажет болатын, сондықтан көп адам үлгермей қалатын. Қазір бұл қызмет толықтай автоматтандырылды", – деп толықтырды спикер.

Бұған дейін Алматы облысы әкімдігінің баспасөз қызметі 2026 жылғы 29 қаңтарда Қарасай және Іле аудандарында жер учаскелерінің заңсыз өзгертілуі мен берілуіне қатысты анықталған фактілер жөнінде түсініктеме бергенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қарин Қазақстан Республикасының негізгі қызмет принциптері туралы айтты
17:10, Бүгін
Қарин Қазақстан Республикасының негізгі қызмет принциптері туралы айтты
Қазақстанда игерілмей бос жатқан қанша гектар жер мемлекет иелігіне қайтарылды - АШМ жауабы
17:32, 27 қаңтар 2025
Қазақстанда игерілмей бос жатқан қанша гектар жер мемлекет иелігіне қайтарылды - АШМ жауабы
"Болмаса өз қалтамнан төлеймін!". Рудныйда шенді айыппұл арқалаған әйелден кешірім сұрады
18:57, 09 қазан 2023
"Болмаса өз қалтамнан төлеймін!". Рудныйда шенді айыппұл арқалаған әйелден кешірім сұрады
