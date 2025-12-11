#Халық заңгері
Қоғам

Теміртау тұрғыны үйіне келген қонағының 1 млн теңгесін ұрлап алған

Теміртау тұрғыны үйіне келген қонағының 1 млн теңгесін ұрлап алған, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.12.2025 18:20
Теміртауда 56 жастағы әйел таныстарының үйіне қонаққа барғаннан кейін қомақты қаржысынан айырылды. Банктегі шотынан шамамен 1 млн теңге заңсыз шешіліп алынғаны анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Оқиға бойынша полиция қызметкерлері жедел-тергеу іс-шараларын жүргізіп, күдіктінің жеке басын анықтады. Ол – қонақты қабылдаған пәтердің 24 жастағы иесі.

Тергеу мәліметінше, мерекелік отырыс кезінде күдікті үстелде қараусыз қалған қонақтардың бірінің мобильді телефонын байқап, жағдайды өз пайдасына пайдаланған. Ол банк қосымшасы арқылы ақшаны өз шотына аударып алған.

Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша ұрлық бабы аясында сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр.

Полиция азаматтарды сақ болуға, әсіресе, бейтаныс ортада жеке заттарын қараусыз қалдырмауға үндеді.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Астанада ер адам 11 млн теңгенің ұрлығын жасады
18:50, Бүгін
Астанада ер адам 11 млн теңгенің ұрлығын жасады
Екібастұздағы ауруханалардың бірінде зейнеткердің 13 млн теңгесін ұрлап кетті
15:33, 15 желтоқсан 2024
Екібастұздағы ауруханалардың бірінде зейнеткердің 13 млн теңгесін ұрлап кетті
Астана тұрғыны Қытайдан тауар алдырамын деп 31 млн теңгесінен айырылды
23:59, 15 қараша 2023
Астана тұрғыны Қытайдан тауар алдырамын деп 31 млн теңгесінен айырылды
