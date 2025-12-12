#Халық заңгері
Қоғам

Қарағандылық кәсіпкер тұрғындардан 786 млн теңгеден астам қаржыны алдап алған

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.12.2025 19:50 Фото: Zakon.kz
Қарағандылық кәсіпкер тұрғындарды алдап, 786 млн теңгеден астам қаражатқа шығын келтірген, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Биыл көктемде Қарағанды қаласының Оңтүстік-Шығыс полиция бөліміне қала мен облыс тұрғындары, сондай-ақ көршілес өңірлерден әлеуметтік желілер арқылы тауар сатамын деп алдаған әйелге қатысты көптеген арыздар түсті. Күдіктінің интернеттегі жарнамаларында ыдыс-аяқтан бастап жиһазға дейінгі тауарлар өте төмен бағамен ұсынылып, алдын ала төлем алған соң ол байланысын үзіп отырған.

Жүзден астам шағым түскеннен кейін полицейлер жедел іздестіру шараларын жүргізіп, күдіктінің жеке басын анықтады. Ол – Астананың 37 жастағы тұрғыны.

Сотқа дейінгі тергеу барысында жалпы саны 430 жәбірленуші анықталып, жиналған дәлелдер күдіктінің адамдарды алдап, ірі көлемде шығын келтіргенін толық растады. Келтірілген залал көлемі 770 млн теңгені құрады. Қылмыстық іс сотқа жолданды.

Алайда сот процесінің өзі алаяқты тоқтата алмады. Қазіргі уақытта полицияға жаңа жәбірленушілерден тағы 13 өтініш түсті. Олардың шығын сомасы – 16 млн теңге. Осы деректерді ескерсек, жалпы келтірілген залал көлемі қазіргі таңда 786 млн теңгеге жетті.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қызылорда облысында өзгеден 10 мың АҚШ долларын бопсалаған екі тұрғын ұсталды
20:10, Бүгін
Қызылорда облысында өзгеден 10 мың АҚШ долларын бопсалаған екі тұрғын ұсталды
Көкшетауда 5 млн теңгеден астам алимент төлемеген ер адамға қатысты тергеу басталды
18:44, 09 сәуір 2025
Көкшетауда 5 млн теңгеден астам алимент төлемеген ер адамға қатысты тергеу басталды
Алаяқтар жасөспірімді алдап, ата-анасының 1 миллион теңгеден астам ақшасын жымқырған
18:15, 21 қаңтар 2025
Алаяқтар жасөспірімді алдап, ата-анасының 1 миллион теңгеден астам ақшасын жымқырған
