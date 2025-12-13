#Халық заңгері
Қоғам

Алматыда қайтадан ауа сапасы нашарлайды

Алматыда қайтадан ауа сапасы нашарлайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.12.2025 09:33 Сурет: freepik
Синоптиктер сенбі, 13 желтоқсанда Алматыда ауаның ластану деңгейі жоғары болатынын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" мәліметінше, 2025 жылғы 13 желтоқсанда Алматыда қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – бұл атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (тынық ауа, әлсіз жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Мұндай кезде қала тұрғындары, әсіресе автокөлік жолдарының немесе басқа да ластану көздерінің маңында, ашық ауада жүретін уақытты азайтқаны жөн. Ал өкпенің созылмалы ауруларымен, жүрек-қан тамырлары немесе аллергиялық аурулармен ауыратын адамдар ашық ауаға шыққанда өздеріне қажетті дәрі-дәрмектерді алып жүруге тиіс.

Айдос Қали
