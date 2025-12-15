#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
522.38
612.6
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
522.38
612.6
6.54
Қоғам

Автожолдардағы "қақпан": ІІМ мәлімет таратты

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, видеожетон, видеожетоны, смарт-жетоны патрульных, камера полиции, камера полицейского, камера полицейских, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.12.2025 09:58 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
ҚР Ішкі істер министрлігі соңғы уақытта желіде жиі тарап жүрген автожолдағы "қақпан" туралы толыққанды ақпарат берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ІІМ бұл мәліметтердің жалған екенін мәлімдеді.

"Желіде жол бойында ішінде жалған нәресте бар автоорындықтардың тұрғанын, мұның көлікті тоқтату үшін құрастырылған айла екені айтылған, сондай-ақ, тоқтаған жағдайда бәзбіреулердің жұмыртқа лақтыратындығы жайлы ақпарат шындыққа сәйкес келмейді",- делінген ведомство мәліметінде.

Сондай-ақ Ішкі істер министрлігі әлеуметтік желі қолданушыларына бұқаралық ақпарат құралдары немесе ақпараттық-коммуникациялық желілер арқылы әдейі жалған ақпарат таратудың заң бойынша жауапкершілікке әкеп соғатынын еске салды.

"Тек ресми ақпарат көздеріне ғана сенуге кеңес береміз", – деп қорытындылады ведомство.

Бқған дейін Алматыда "үйленемін" деп сендірген алаяқ үш қыз бен бір ер адамды алдап кеткенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Профилактикалық жұмысты үйлестіру комитетінің қызметі қандай: ереже бекітілді
10:16, Бүгін
Профилактикалық жұмысты үйлестіру комитетінің қызметі қандай: ереже бекітілді
ІІМ Шымкентте полиция бастығының ұсталғаны туралы ақпаратқа қатысты түсініктеме берді
17:19, 09 қыркүйек 2024
ІІМ Шымкентте полиция бастығының ұсталғаны туралы ақпаратқа қатысты түсініктеме берді
ІІМ 10 сәуірге дейін жүргізуші куәлігін міндетті түрде ауыстыруға қатысты мәлімдеме жасады
15:47, 09 сәуір 2025
ІІМ 10 сәуірге дейін жүргізуші куәлігін міндетті түрде ауыстыруға қатысты мәлімдеме жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: