Қоғам

Үш жаңа ЖЭО құрылысы: Қазақстан тәуелсіз қаржыландыруға көшуі мүмкін

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.12.2025 11:43 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2025 жылғы 15 желтоқсанда Энергетика министрлігі өткізген брифингте министр Ерлан Ақкенжанов бұрын Ресей Федерациясы жоспарлаған үш ЖЭО-ның тағдыры туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министр жазда Үкімет Көкшетау ЖЭО-ын өз күштерімен жүзеге асыруға шешім қабылдағанын еске салды.

"Бұл туралы біз Ресей Федерациясына біздің премьер-министрдің жұмыс сапары кезінде хабарладық, және жұмыстар қазірдің өзінде басталды. Күзде ЖЭО құрылысы үшін жер жұмыстары басталды, алаңды дайындау жұмыстары алты айдан бері жүргізілуде. Жоба тапсырыс берушісі – Энергетика министрлігі. Біз жобаны "Самұрық-Энерго" компаниясына тапсырдық, яғни "Самұрық-Энерго" аталмыш ЖЭО бойынша барлық жұмыстарды орындайтын болады", – деді Ақкенжанов.

Қалған екі ЖЭО туралы министр қазіргі таңда Ресей тарапынан жеңілдікті қаржыландыруға жауап әлі келмегенін хабарлады.

"Бұл мәселе Қазақстан тарапынан қолайлы сәттерде көтеріліп отыр. Қазіргі уақытта Ресей Федерациясынан жеңілдетілген халықаралық несие бойынша жауап жоқ. Болашақта жағдай осылай жалғасса, Қазақстанға осы жобаларды өз күштерімен жүзеге асыруға тура келеді", – деді министр.

2025 жылғы 30 мамырда ҚР Премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Скляр Ресей құрылысы тиіс үш жаңа ЖЭО үшін инвестордың ауысуы мүмкін екенін мәлімдеген.

2025 жылғы 9 шілдеде Энергетика вице-министрі Бахытжан Ілиясов Қазақстандағы үш ЖЭО құрылысына инвестор іздестіріліп жатқанын хабарлаған, сонымен қатар Энергетика министрлігі Қытай мен Оңтүстік Корея компанияларының қатысуын жоққа шығармаған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
ЖЭО-ның жартысына жуығы "қызыл аймақта" болған: Министр энергетика саласындағы бетбұрыс туралы айтып берді
15:13, Бүгін
ЖЭО-ның жартысына жуығы "қызыл аймақта" болған: Министр энергетика саласындағы бетбұрыс туралы айтып берді
Қазақстанда жанармай тапшылығы бола ма – Энергетика министрі жауап берді
14:25, 27 тамыз 2025
Қазақстанда жанармай тапшылығы бола ма – Энергетика министрі жауап берді
Энергетика министрі үш ЖЭО-ның құрылысына қатысты жаңа мәлімдеме жасады
13:26, 18 маусым 2025
Энергетика министрі үш ЖЭО-ның құрылысына қатысты жаңа мәлімдеме жасады
