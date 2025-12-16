Астанада Тәуелсіздік мерекесі күні 18 сәби дүниеге келдi
Фото: pexels
Астана тұрғындары үшін Тәуелсіздік күні тек ресми салтанатты шаралармен ғана емес, қаладағы перзентханаларда дүниеге келген жаңа өмірлермен де есте қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ресми ақпаратты 2025 жылдың 16 желтоқсанында Астана қаласының әкімдігі хабарлады.
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күнінде елорданың 3 перзентханаcында 18 нәресте дүниеге келді.
Олар – 7 ұл және 11 қыз, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.
Нәрестелер №2 көпбейінді қалалық ауруханада, №3 көпбейінді қалалық ауруханада, сондай-ақ Қалалық перинаталдық орталықта өмірге келді.
