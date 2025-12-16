#Халық заңгері
Қоғам

Астанада Тәуелсіздік мерекесі күні 18 сәби дүниеге келдi

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.12.2025 12:35 Фото: pexels
Астана тұрғындары үшін Тәуелсіздік күні тек ресми салтанатты шаралармен ғана емес, қаладағы перзентханаларда дүниеге келген жаңа өмірлермен де есте қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми ақпаратты 2025 жылдың 16 желтоқсанында Астана қаласының әкімдігі хабарлады.

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күнінде елорданың 3 перзентханаcында 18 нәресте дүниеге келді.

Олар – 7 ұл және 11 қыз, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.

Нәрестелер №2 көпбейінді қалалық ауруханада, №3 көпбейінді қалалық ауруханада, сондай-ақ Қалалық перинаталдық орталықта өмірге келді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
