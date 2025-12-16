#Халық заңгері
Қоғам

Өңірлердегі 3 мың әйел жүкті әйелдерге арналған пансионаттарда көмек алды

Беременность, живот беременной, беременная, беременные, рождаемость , сурет - Zakon.kz жаңалық 16.12.2025 14:06 Фото: pexels
2025 жылы Қазақстан ана денсаулығын сақтау жүйесін күшейтіп, әйелдерге арналған профилактикалық және мамандандырылған қызметтердің қолжетімділігін кеңейтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің ақпаратынша, "Аналар саулығы" бағдарламасы жүктілік басталғанға дейін әйелдерді зерттеп-қарауға және сауықтыруға қолжетімділікті жақсартты. Зерттеудің барлығы 12 түрі бар. Прегравидалдық даярлықпен қамту 23%-ға өсіп, 46,1%-ды құрады. Ерте мерзімде есепке тұрған әйелдердің саны 10%-ға өсті.

"Салауатты Ана" бағдарламасы шалғайдағы және жету қиын ауылдық елді мекендерден қиын босанғаннан кейін жоғары қауіп тобындағы жүкті әйелдерді алдын ала емдеуге жатқызу үшін пансионаттар жасайды. Қазіргі уақытта 15 облыста пансионаттар ашылды, онда 3 мың жүкті әйел көмек алды.

"Аңсаған сәби" экстракорпоралдық ұрықтандыру бағдарламасы ең сұранысқа ие жобалардың бірі болып қала береді. Жыл сайын ЭКҰ-ға 7 мың квота бөлінеді. Төрт жылдың ішінде 30 мыңнан астам әйел емшарадан өтті, көптен күткен 10 мыңнан астам бала дүниеге келді.

"Жоғары технологиялық көмектің қолжетімділігін арттыру мақсатында 22 Облыстық перинаталдық орталықта жүкті әйелдерді мамандандырылған зерттеп-қарау мен емдеуге жедел жіберу мүмкіндігімен ұрықты қорғау орталықтары құрылды".ҚР Денсаулық сақтау министрлігі

Бұған дейін ЖИ құралдары инсульт пен обырды ерте анықтауда негізгі құралға айналуда екенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
