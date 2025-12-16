#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
519.61
610.13
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
519.61
610.13
6.54
Қоғам

Полицейлер қарлы боранда жүз шақты көлікке жол бастады

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.12.2025 16:46 Фото: Zakon.kz
Қостанай облысында 2025 жылғы 16 желтоқсанда полиция 100 көліктен тұратын автотізбекке жол бастап жүрді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өңірдегі полицияның ақпаратынша, 15 желтоқсаннан бері қолайсыз ауа райы салдарынан Жезқазған – Петропавл автожолында барлық көлік үшін қозғалысқа шектеу қойылған.

"Бүгін полиция қызметкерлері "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ өкілдерімен бірлесіп, арнайы техниканы пайдалана отырып, Арқалық қаласынан Ақмола облысының шекарасына дейін және кері бағытта 100 автокөлікке жол бастап жүрді",- делінген ақпаратта.

Полиция қызметкерлері жүргізушілерді қолайсыз ауа райында жолға шықпауға және қозғалысқа қойылған шектеулерді сақтауға шақырады.

Бұған дейін Қостанайда қар құрсауында қалып қойған үш адам құтқарылғанын жазғанбыз,

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Құдыққа кетіп, оралмаған: БҚО-да жоғалған ер адам үйінен 30 шақырым жерден табылды
17:10, Бүгін
Құдыққа кетіп, оралмаған: БҚО-да жоғалған ер адам үйінен 30 шақырым жерден табылды
Ақмола облысында патрульдік полиция 1400 көліктен тұратын автоколоннаны ертіп жүрді
11:32, 09 қараша 2025
Ақмола облысында патрульдік полиция 1400 көліктен тұратын автоколоннаны ертіп жүрді
Көктайғақ, бұрқасын, жел: Ақмола облысында полиция 700-ден астам көлікке жол бастап жүрді
13:21, 07 қараша 2024
Көктайғақ, бұрқасын, жел: Ақмола облысында полиция 700-ден астам көлікке жол бастап жүрді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: