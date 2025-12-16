#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
519.61
610.13
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
519.61
610.13
6.54
Қоғам

Астанада ертең оқушылар қашықтан оқиды

Астанада ертең оқушылар қашықтан оқиды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.12.2025 21:39 Сурет: unsplash
Астанада бірінші ауысымдағы 0-6-сынып оқушылары қашықтан оқиды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Астана қаласының білім басқармасы мәлімдеді.

"2025 жылғы 17 желтоқсан күні ауа райының қолайсыздығына байланысты бірінші ауысымның 0-6-сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады", - делінген хабарламада.

Еске салайық, бұған дейін "Қазгидромет" синоптиктері Астана, Алматы және Шымкент қалаларында алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамын ұсынған еді. Мегаполистерде қар жауып, боран соғып, тұман түседі және көктайғақ болып, ауа температурасы төмендейді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Мексикада Димаштың жанкүйерлері Қазақстанның Әнұранын айтты
21:53, 16 желтоқсан 2025
Мексикада Димаштың жанкүйерлері Қазақстанның Әнұранын айтты
Астанада бірінші ауысымның оқушылары сейсенбі күні қашықтан оқиды
21:57, 19 ақпан 2024
Астанада бірінші ауысымның оқушылары сейсенбі күні қашықтан оқиды
Астанада бастауыш сынып оқушылары 23 желтоқсанда қашықтан оқиды
22:38, 22 желтоқсан 2022
Астанада бастауыш сынып оқушылары 23 желтоқсанда қашықтан оқиды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: