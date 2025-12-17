#Халық заңгері
Қоғам

2025 жылдың 11 айында Қазақстан экономикасы 6,4 пайызға өсті

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.12.2025 09:38 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 17 желтоқсанда өткен Үкімет отырысында Премьер-министрдің орынбасары – ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Қазақстан экономикасының даму қарқыны туралы баяндады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Серік Жұманғариннің айтуынша, биылғы жылдың қаңтар–қараша айларының қорытындысы бойынша экономикалық өсім 6,4 пайызды құрады. Нақты сектордағы өсім 8,3 пайызға жетіп, қызмет көрсету саласындағы өсімнен (5,3 пайыз) жоғары болды.

"Экономикалық өсімнің негізгі қозғаушы күштері – көлік, құрылыс және тау-кен өнеркәсібі. Сауда көлемі 8,8 пайызға, ауыл шаруашылығы 6,1 пайызға, өңдеу өнеркәсібі 5,9 пайызға өсті. Экономиканың өсуіне инвестициялар да ықпал етуде. Негізгі капиталға салынған инвестициялар 13,3 пайызға артып, 18,5 трлн теңгені құрады. Оның ішінде жеке инвестициялар 9,8 пайызға өсті", – деді ол.

Инвестициялардың ең жоғары өсімі болашақтағы сапалы экономикалық өсімнің негізін қалыптастыратын салаларда байқалды. Атап айтқанда, қаржы қызметі саласында инвестициялар 82,8 пайызға, электр энергиясымен, газбен, бумен және ыстық сумен қамтамасыз ету саласында 57,9 пайызға, білім беру саласында 31,6 пайызға, ақпарат және байланыс саласында 24,5 пайызға, ауыл шаруашылығында 24,1 пайызға, өңдеу өнеркәсібінде 20,7 пайызға, көлік саласында 13,3 пайызға артты.

Өңдеу өнеркәсібіндегі өндіріс көлемі 5,9 пайызға артты. Бұл өсім, негізінен, машина жасау саласындағы өндірістің 11,6 пайызға ұлғаюы есебінен қамтамасыз етілді.

Оның ішінде автомобиль жасау 15,2 пайызға, электр жабдықтарын өндіру 16,7 пайызға өсті. Азық-түлік өнімдерін өндіру 8,7 пайызға, сусындар өндірісі 9,2 пайызға, химия өнеркәсібі 8,1 пайызға, мұнай өңдеу саласы 6,5 пайызға, металл бұйымдарын өндіру 12,8 пайызға, құрылыс материалдарын шығару 7,1 пайызға артты, – деп баяндады Ұлттық экономика министрлігінің басшысы.

Тау-кен өнеркәсібі де жоғары өсім қарқынын сақтап отыр – 9,7 пайыз. Бұл мұнай өндіру көлемінің 14,1 пайызға, табиғи газ өндірудің 16,7 пайызға және көмір өндірудің 9,7 пайызға артуымен байланысты.

Сонымен қатар металл кендерін өндіру 0,6 пайызға қысқарды. Құрылыс саласында өсім қарқыны баяулады.

"Ауыл шаруашылығындағы өсім өсімдік шаруашылығы көлемінің 7,6 пайызға артуы есебінен қамтамасыз етілді. Бұл қолайлы ауа райы жағдайларына, сондай-ақ дәнді және майлы дақылдардың жоғары өнімділігіне байланысты болды. Екінші жыл қатарынан дәнді дақылдардан рекордтық өнім алынып, шамамен 27 млн тонна жиналды. Сондай-ақ бұршақ дақылдарынан 1 млн тонна, майлы дақыл тұқымдарынан 4,7 млн тонна көлемінде рекордтық өнім жиналды. Мақта жинау бойынша да жоғары көрсеткіштер күтілуде", – деп түйіндеді Серік Жұманғарин.

Айта кетейік, 2025 жылғы 2 желтоқсанда Премьер-министр Олжас Бектенов экономиканы әртараптандыру және еңбек өнімділігін арттыру үшін атқарылуы тиіс шаралар туралы айтқан болатын.

