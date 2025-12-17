Президент: Энергетика секторындағы жаңартылатын қуат көздерінің үлесі 7 пайыздан асты
Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы энергетика саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесінде сөз сөйлеп, еліміз жаңартылатын энергия көздерін дамытуға да тиісті көңіл бөлініп жатқанын жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздегі көмір қоры – шамамен 33 миллиард тонна екенін атап өтті.
"Соған қарамастан, біз жаңартылатын қуат көздерін дамытуға баса назар аударып отырмыз. Соңғы 5 жылда осы салаға 2,5 миллиард долларға жуық инвестиция салынды. Соның нәтижесінде энергетика секторындағы жаңартылатын қуат көздерінің үлесі 7 пайыздан асты. Экологиялық тұрғыдан таза энергия өндірісін одан әрі дамыту үшін әлемдік ең үздік компаниялармен әріптестік орнаттық", – деді Президент.
Бұған дейін Қазақстан президентінің атом электр станциясының құрылысын стратегиялық шешім деп атағанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript