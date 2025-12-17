#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Саясат

Қазақстан президенті атом электр станциясының құрылысын стратегиялық шешім деп атады

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.12.2025 11:56 Фото: Zakon.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Балқаш атом электр станциясының құрылысы Қазақстанның энергетикалық әлеуетін арттырып, ел экономикасын жаңа әрі сапалы деңгейге шығаратынын айтты.

Мемлекет басшысы бүкіл әлем энергетика саласында түбегейлі өзгерістер кезеңінен өтуде екенін атап, атом станциясының құрылысын бастау туралы стратегиялық шешімнің маңыздылығын ерекше атап өтті.

Балқаш АЭС-інің құрылысы, одан кейінгі салынатын екінші атом электр станциясы Қазақстанның энергетикалық әлеуетін арттыратыны сөзсіз. Бұл ядролық энергетика сияқты маңызды саланың дамуына да жол ашып, еліміздің энергетикалық картасын түбегейлі өзгертеді. Жалпы, дүниежүзінде болып жатқан ауқымды өзгерістер энергия саласына әсер етеді. Әлемде қуат көздеріне қызу тартыс жүріп жатыр, ал біз осыған сақадай сай дайын болуымыз керек. Мемлекет энергетика мамандарының жаңа буынын даярлап, саланың әлеуетін арттыруды жалғастыра береді, – деді Президент.

Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев азаматтарды ресурстарды үнемдеп пайдалануға шақырды:

Электр қуаты, жылу және су – тұрмысқа аса қажетті игіліктер. Оларды ақылмен, үнемдеп пайдалану – әр азаматтың міндеті. Бұл – тұтас экономикаға ортақ талап. Ысырапшылдыққа жол беруге болмайды. Халқымыз "Үнемшілдік – ырыстың кілті" деп бекер айтпаған. Біз осы қасиетті ұлттық дәстүрімізді қоғамда жаңа мәдениетке айналдыруымыз керек. Сіздердің қажырлы еңбектеріңіз – еліміздің энергетикалық дербестігінің мызғымас кепілі. Әділетті, Таза, Қуатты Қазақстанда өздеріңіз сияқты еңбек адамдары ең жоғары сый-құрметке лайық, – деді Мемлекет басшысы.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Атом энергиясы агенттігі Қазақстанда атом электр станциясының құрылысын аяқтау мерзімін жариялады
11:37, 16 маусым 2025
Атом энергиясы агенттігі Қазақстанда атом электр станциясының құрылысын аяқтау мерзімін жариялады
Мемлекет басшысы Қазақстанда екінші атом электр станциясының құрылысын қолдады
13:35, 28 қаңтар 2025
Мемлекет басшысы Қазақстанда екінші атом электр станциясының құрылысын қолдады
Қазақстандағы атом электр станциясының құрылысына қанша адам тартылады
11:03, 08 қаңтар 2025
Қазақстандағы атом электр станциясының құрылысына қанша адам тартылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: