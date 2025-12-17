#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Қоғам

Ішкі істер министрлігі: жаңа жылда қауіпті фейерверктерге әкімшілік жауапкершілік қолданылатын болады

Салют, салюты, фейерверк, фейерверки, праздник, праздники, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.12.2025 13:54 Фото: Zakon.kz
Қазақстанда жаңа жыл мерекесінде қауіпті фейерверктерді қолданғандарға әкімшілік жауапкершілік қолданылады, деп хабарлады 2025 жылғы 17 желтоқсанда Мәжіліс ауласында Ішкі істер министрлігінің міндетін атқарушы Санжар Адилов. Бұл туралы Zakon.kz тілшісі хабарлады.

Министрдің айтуынша, ең бастысы – қоғамдық тәртіпті бұзбау.

"Біздің негізгі принципіміз – нөлдік төзімділік. Егер фейерверк шағын болып, аула тазалығын бұзбай, басқа азаматтарға қауіп төндірмесе, онда ешқандай тыйым жоқ. Алайда қауіпті петардалар, азаматтардың өміріне, денсаулығына және мүлкіне қауіп төндіретін, сондай-ақ аула мен қоршаған ортаны ластаушы құралдарға қатысты әкімшілік кодекстің толық арсеналы қолданылады. Әкімшілік кодексте көптеген баптар қарастырылған және нақты құқық бұзушылыққа байланысты олар қолданылатын болады", – деді Санжар Әділов.

Сонымен қатар, Алматы қалалық полициясы қала қонақтары мен тұрғындарына пиротехника қолдану бойынша бар тыйымдар туралы ескерту жасады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Фельдшердің өлімі: Ішкі істер министрлігі түсініктеме берді
14:38, Бүгін
Фельдшердің өлімі: Ішкі істер министрлігі түсініктеме берді
Қазақстанда марихуананы заңдастыру мәселесіне Ішкі істер министрлігі түсініктеме берді
14:51, 19 желтоқсан 2024
Қазақстанда марихуананы заңдастыру мәселесіне Ішкі істер министрлігі түсініктеме берді
Ішкі істер министрлігі иммигранттарды тіркеудің жаңа ережесін бекітті
11:56, 25 қараша 2025
Ішкі істер министрлігі иммигранттарды тіркеудің жаңа ережесін бекітті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: