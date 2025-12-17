Ішкі істер министрлігі: жаңа жылда қауіпті фейерверктерге әкімшілік жауапкершілік қолданылатын болады
Фото: Zakon.kz
Қазақстанда жаңа жыл мерекесінде қауіпті фейерверктерді қолданғандарға әкімшілік жауапкершілік қолданылады, деп хабарлады 2025 жылғы 17 желтоқсанда Мәжіліс ауласында Ішкі істер министрлігінің міндетін атқарушы Санжар Адилов. Бұл туралы Zakon.kz тілшісі хабарлады.
Министрдің айтуынша, ең бастысы – қоғамдық тәртіпті бұзбау.
"Біздің негізгі принципіміз – нөлдік төзімділік. Егер фейерверк шағын болып, аула тазалығын бұзбай, басқа азаматтарға қауіп төндірмесе, онда ешқандай тыйым жоқ. Алайда қауіпті петардалар, азаматтардың өміріне, денсаулығына және мүлкіне қауіп төндіретін, сондай-ақ аула мен қоршаған ортаны ластаушы құралдарға қатысты әкімшілік кодекстің толық арсеналы қолданылады. Әкімшілік кодексте көптеген баптар қарастырылған және нақты құқық бұзушылыққа байланысты олар қолданылатын болады", – деді Санжар Әділов.
Сонымен қатар, Алматы қалалық полициясы қала қонақтары мен тұрғындарына пиротехника қолдану бойынша бар тыйымдар туралы ескерту жасады.
