Ішкі істер министрлігі иммигранттарды тіркеудің жаңа ережесін бекітті
Ережеге сәйкес, Қазақстанға 90 күнге дейін болу тәртібі орнатылған елдерден келетін иммигранттар, егер халықаралық келісімдерде басқаша көрсетілмесе, мемлекеттік шекараны кесіп өткен күннен бастап 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей Ішкі істер органдарында тіркелуі тиіс.
Ішкі істер органдарында тіркеу үшін иммигрант ақпараттық жүйеге (ИС МП) келесі мәліметтерді енгізеді: фамилиясы, аты, әкесінің аты, туған күні, төлқұжат деректері, тұрақты немесе уақытша тұру орнын ұсынатын тұлғаның деректері, уақытша тұру (тұрақтау) мекенжайы.
Мәлімет енгізілгеннен кейін тұру орнын ұсынған тұлға мобильді қосымша арқылы иммигранттың тіркелгені туралы хабарлама алады және тіркеуге келісімін береді немесе тіркеуді орындаудан бас тартады.
Тұру орнындағы тіркеу расталғаннан кейін иммигранттың жеке кабинетінде Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің көші-қон полициясының ақпараттық жүйесінде тіркеу туралы анықтама жасалады.
Иммигрантты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің көші-қон полициясының ақпараттық жүйесінде тіркеуден бас тарту негіздері:
- иммигрант тіркеуге берген мәліметтердің жалған немесе сенімсіз болуы;
- иммигранттың Қазақстандағы болу мерзімін бұзуы;
- тұру орнын ұсынатын тұлғаның иммигрантты көрсетілген мекенжай бойынша тіркеуден бас тартуы.
Иммигрант мекенжайын өзі өзгерткен жағдайда, жаңа мекенжай бойынша тіркеу бес жұмыс күні ішінде жүргізіледі.
Жаңа мекенжай бойынша тіркеу кезінде бұрынғы мекенжайдан автоматты түрде шығару жүзеге асырылады.
Қазақстанда иммигранттарды тіркеу тұрғын үйлерде, пәтерлерде, жатақханаларда, қонақ үйлерде, демалыс үйлерінде, санаторийлерде, сондай-ақ адамдардың тұруына арналған ғимараттар мен бөлмелерде жүргізіледі.
Бұйрық 2026 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.