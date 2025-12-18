#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
514.31
603.03
6.4
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
514.31
603.03
6.4
Қоғам

Қазақстандықтар жаңа скрининг түрінен өтетін болады

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.12.2025 10:30 Фото: akorda.kz
Денсаулық сақтау министрлігі скринингтік зерттеулерге жататын мақсатты топтарды, сондай-ақ зерттеулердің өткізілу ережелері, көлемі мен кезеңділігін жаңартуға арналған түзетулерді әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, жобада:

  • бар скринингтік зерттеулерге өкпе рагының ерте анықталуына арналған жаңа скрининг түрін қосу;
  • В және С гепатиттерін ерте анықтау мақсатты топтарын кеңейту қарастырылған.

Министрлік енгізілетін өзгерістер онкологиялық ауруларды, әсіресе өкпе рагын ерте анықтаудың тиімділігін арттыруға, мақсатты топтарды нақтылауға және скринингтік зерттеулерді өткізу тәртібін жетілдіруге бағытталғанын атап өтті.

Жалпы, бұйрықтың іске асырылуы алдын алу зерттеулерін қамтуды арттырып, ауруларды ерте анықтау үлесін көбейтіп, мақсатты жас және қауіп-қатер топтарында аурулардың кеш анықталуы мен өлім-жітім көрсеткішін төмендетуге мүмкіндік береді.

Халық үшін күтілетін нәтиже – скринингке қолжетімділіктің артуы, уақытылы өту мүмкіндігі, ақпараттылық пен бағыттау сапасының жақсаруы.

Құжат "Ашық нормативтік құқықтық актілер" сайтында 2026 жылғы 1 қаңтарға дейін қоғамдық талқылауға қойылған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жаңа жылдық құттықтау файлдары: ІІМ қазақстандықтарды сақ болуға шақырды
12:24, Бүгін
Жаңа жылдық құттықтау файлдары: ІІМ қазақстандықтарды сақ болуға шақырды
Қазақстандықтар тегін скринингтің жаңа түрлерінен өтеді
16:35, 14 қараша 2024
Қазақстандықтар тегін скринингтің жаңа түрлерінен өтеді
Қазақстандықтардың скринингтік зерттеулерден қашан өту керектігі белгілі болды
14:53, 22 тамыз 2024
Қазақстандықтардың скринингтік зерттеулерден қашан өту керектігі белгілі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: