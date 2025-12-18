Қазақстандықтар жаңа скрининг түрінен өтетін болады
Денсаулық сақтау министрлігі скринингтік зерттеулерге жататын мақсатты топтарды, сондай-ақ зерттеулердің өткізілу ережелері, көлемі мен кезеңділігін жаңартуға арналған түзетулерді әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, жобада:
- бар скринингтік зерттеулерге өкпе рагының ерте анықталуына арналған жаңа скрининг түрін қосу;
- В және С гепатиттерін ерте анықтау мақсатты топтарын кеңейту қарастырылған.
Министрлік енгізілетін өзгерістер онкологиялық ауруларды, әсіресе өкпе рагын ерте анықтаудың тиімділігін арттыруға, мақсатты топтарды нақтылауға және скринингтік зерттеулерді өткізу тәртібін жетілдіруге бағытталғанын атап өтті.
Жалпы, бұйрықтың іске асырылуы алдын алу зерттеулерін қамтуды арттырып, ауруларды ерте анықтау үлесін көбейтіп, мақсатты жас және қауіп-қатер топтарында аурулардың кеш анықталуы мен өлім-жітім көрсеткішін төмендетуге мүмкіндік береді.
Халық үшін күтілетін нәтиже – скринингке қолжетімділіктің артуы, уақытылы өту мүмкіндігі, ақпараттылық пен бағыттау сапасының жақсаруы.
Құжат "Ашық нормативтік құқықтық актілер" сайтында 2026 жылғы 1 қаңтарға дейін қоғамдық талқылауға қойылған.
