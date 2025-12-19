#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
513.55
602.09
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
513.55
602.09
6.42
Қоғам

Ақтөбе әуежайында қоғамдық тәртіпті өрескел бұзған азамат жауапқа тартылды

Токио губернаторы Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты «Қош келдіңіз!» деп қазақ тілінде жылы шырай таныта қарсы алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.12.2025 09:11 Сурет: ҚР ІІМ
Ақтөбе қаласының әуежайында қоғамдық тәртіпті өрескел бұзған 53 жастағы тұрғын әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Әуежайдағы желілік полиция бөлімшесінің қызметкерлері жолаушыларды шығарып салу кезінде алкогольдік масаң күйде болған азаматты анықтап, ұстаған. Ол айналасындағыларға балағат сөздер айтып, қоғамдық тыныштықты бұзған.

Көліктегі полиция департаменті бастығының орынбасары Құрмет Мәжікеновтің айтуынша, құқық бұзушыны әкімшілік хаттама толтыру үшін полиция бөлмесіне жеткізу барысында ол тәртіп сақшыларының заңды талаптарына қасақана бағынбай, қарсылық көрсеткен.

"Аталған азамат Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің үш бабы бойынша жауапкершілікке тартылды. Атап айтқанда, қоғамдық орындарда алкогольдік ішімдік ішу немесе масаң күйде болу, ұсақ бұзақылық жасау және құқық қорғау органы қызметкерінің заңды талабына бағынбау", – деді Құрмет Мәжікенов.

Сот шешімімен құқық бұзушыға 50 айлық есептік көрсеткіш, яғни 196 600 теңге көлемінде айыппұл салынды.

Көліктегі полиция департаменті әуежайдың қоғамдық маңызы жоғары әрі қауіпсіздік талаптары қатаң сақталатын нысан екенін еске салып, мұндай орындарда қоғамдық тәртіпті бұзу заң аясында қатаң жауапкершілікке әкеп соғатынын ескертті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астана әуежайында ерсі қылық танытқан Қытай азаматы жауапқа тартылды
19:55, 17 қараша 2025
Астана әуежайында ерсі қылық танытқан Қытай азаматы жауапқа тартылды
Жамбыл облысында агрессивті жарнама түсірген блогер жауапқа тартылды
21:29, 16 маусым 2025
Жамбыл облысында агрессивті жарнама түсірген блогер жауапқа тартылды
Павлодарда тұрғындардың тыныштығын бұзған азамат жауапкершілікке тартылды
11:08, 28 қараша 2025
Павлодарда тұрғындардың тыныштығын бұзған азамат жауапкершілікке тартылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: