Ақтөбе әуежайында қоғамдық тәртіпті өрескел бұзған азамат жауапқа тартылды
Әуежайдағы желілік полиция бөлімшесінің қызметкерлері жолаушыларды шығарып салу кезінде алкогольдік масаң күйде болған азаматты анықтап, ұстаған. Ол айналасындағыларға балағат сөздер айтып, қоғамдық тыныштықты бұзған.
Көліктегі полиция департаменті бастығының орынбасары Құрмет Мәжікеновтің айтуынша, құқық бұзушыны әкімшілік хаттама толтыру үшін полиция бөлмесіне жеткізу барысында ол тәртіп сақшыларының заңды талаптарына қасақана бағынбай, қарсылық көрсеткен.
"Аталған азамат Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің үш бабы бойынша жауапкершілікке тартылды. Атап айтқанда, қоғамдық орындарда алкогольдік ішімдік ішу немесе масаң күйде болу, ұсақ бұзақылық жасау және құқық қорғау органы қызметкерінің заңды талабына бағынбау", – деді Құрмет Мәжікенов.
Сот шешімімен құқық бұзушыға 50 айлық есептік көрсеткіш, яғни 196 600 теңге көлемінде айыппұл салынды.
Көліктегі полиция департаменті әуежайдың қоғамдық маңызы жоғары әрі қауіпсіздік талаптары қатаң сақталатын нысан екенін еске салып, мұндай орындарда қоғамдық тәртіпті бұзу заң аясында қатаң жауапкершілікке әкеп соғатынын ескертті.