Павлодар облысында "ақылды полиция" жүйесі жұмыс істеп тұр
Павлодар облысы полиция департаментінің жедел басқару орталығы "ақылды полиция" тұжырымдамасын іске асырудағы маңызды қадамдардың бірі болып саналады. Орталықта заманауи цифрлық технологиялар азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және қоғамдық тыныштықты бақылауға бағытталған. Құқық қорғау органдары ахуалды тәулік бойы нақты уақыт режимінде қадағалап, полицияның кешенді күштері мен кезекші жасақтардың жұмысын үйлестіреді және жедел шешімдер қабылдайды.
Жедел басқару орталығы бастығының міндетін атқарушы Гомар Шабиденовтің айтуынша, тек соңғы бір тәулікте 299 азамат полициядан көмек сұраған. Қоғамдық тәртіпті бұзу деректері бойынша 550 құқық бұзушы әкімшілік жауапкершілікке тартылған, ал жол қозғалысы ережелерін бұзған 443 жүргізуші жауапқа тартылған.
Жедел басқару орталығының бейнебақылау камералары күн сайын жол қозғалысына қатысты түрлі құқық бұзушылықтарды тіркеп отырады. Атап айтқанда, көлік жүргізу кезінде ұялы телефонмен сөйлеген немесе қауіпсіздік белдігін тақпаған жүргізушілер анықталып, заңнамаға сәйкес әкімшілік шаралар қолданылған.
Ведомство өкілдерінің айтуынша, қауіпсіздік – тұрақтылық пен азаматтардың құқық қорғау органдарына деген сенімінің басты негізі. Цифрлық технологияларды кеңінен енгізу нәтижесінде өңірде құқықтық тәртіп пен қоғамдық бақылау жаңа деңгейге көтерілуде.