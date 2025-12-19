#Халық заңгері
Қоғам

Павлодарда жас жігіт синтетикалық есірткіні таратуға дайындық үстінде ұсталды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.12.2025 14:46 Фото: Zakon.kz
Павлодар қаласында есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының жедел уәкілдері 19 жастағы жергілікті тұрғынды ұстады.

Тергеу барысында жас жігіттің заңсыз интернет-дүкенге жұмысқа орналасып, есірткі заттарын "жасырын қаптама" (закладка) тәсілімен таратуды жоспарлағаны анықталды.

Жүргізілген тінту іс-шаралары кезінде күдіктінің күртешесінің сол жақ қалтасынан ұнтақ түріндегі 6 түйіншек, ал шалбарының артқы қалтасынан тағы бір түйіншек табылып, тәркіленді.

Сараптама қорытындысына сәйкес, алынған заттардың құрамында жалпы салмағы 5 грамнан асатын синтетикалық есірткі заттары бар екені белгілі болды.

Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қостанай облысында полицейлер шамамен 6 келі марихуана тәркіледі
11:53, 14 қараша 2025
Қостанай облысында полицейлер шамамен 6 келі марихуана тәркіледі
Павлодарда синтетикалық есірткі тасыған курьер ұсталды
11:14, 03 желтоқсан 2025
Павлодарда синтетикалық есірткі тасыған курьер ұсталды
Павлодарда есірткі сатқан күдікті ұсталды
13:48, 02 мамыр 2023
Павлодарда есірткі сатқан күдікті ұсталды
