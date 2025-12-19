#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда автокөліктің техникалық құжатын қалпына келтіру: нені білу керек

Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, получение госномера , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.12.2025 14:57 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 19 желтоқсанда "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ баспасөз қызметі қазақстандықтарға автокөліктің техникалық паспортын қалай қалпына келтіруге болатындығын айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Дәл осындай мәселемен қазақстандық азамат корпорацияға жүгінген. Оның айтуынша, ол төлқұжат жоғалтып алған, енді қалай қалпына келтірермін білмейді.

Ведомствоның баспасөз қызметі ең алдымен мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына жүгіну қажет екенін атап өтті.


"Онда өтінішхат жазасыз. Сізге жеке куәлігіңізді ұсынып, мемлекеттік бажды төлеуіңіз қажет",- делінген корпорация жауабында.

Бұған дейін елордада анонимді мессенджер арқылы есірткі таратқан адам қолға түскенін жазғанбыз.

