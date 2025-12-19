#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
513.55
602.09
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
513.55
602.09
6.42
Қоғам

2026 жылға арналған археологиялық жұмыстар жоспары бекітілді

Археологи, археология, археологические раскопки, раскопки, археологические находки, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.12.2025 15:47 Фото: Zakon.kz
Мәдениет және ақпарат министрлігі Мәдениет комитетінің төрағасы 2025 жылғы 5 желтоқсандағы бұйрығымен 2026 жылға арналған археологиялық жұмыстар жоспарын бекітті. Бұл туралы Zakon.kz хабарлайды.

2026 жылға арналған археологиялық жұмыстар жоспарына сегіз нысан енгізілді. Атап айтқанда:

Ортағасырлық Сығанақ қаласының некрополінде кешенді археологиялық зерттеулер жүргізу (Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Сунак ата ауылы);

  • Қаратау жартас суреттерін зерттеу (Қызылорда облысы, Жаңақорған және Шиелі аудандары);
  • Торайғыр сақ қорғандары (Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Торайғыр ауылы);
  • Әулиекөл некрополі (Павлодар облысы, Екібастұз қалалық әкімдігіне қарасты Қаражар ауылы);
  • Қимақ қағанаты кезеңіне жататын ескерткіштерде археологиялық жұмыстар жүргізу: Байдала және Боброво қорымдары (Павлодар облысы, Кенжекөл ауылы, Тереңкөл ауданы);
  • Қазақ мемлекеттілігі кезеңінің ескерткіштерінде археологиялық зерттеулер: Қызылқақ және Жантай қорымдары (Павлодар облысы, Ертіс және Ақтоғай аудандары);
  • Борлы қонысы (Павлодар облысы, Аққулы ауданы);
  • Қостомар қонысы (Павлодар облысы, Ертіс ауданы).

Аталған бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
-27°C дейінгі аяз бен қарлы боран: Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы
16:34, Бүгін
-27°C дейінгі аяз бен қарлы боран: Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы
2025 жылға арналған әкімдіктердің қарыз лимиті бекітілді
11:49, 17 желтоқсан 2024
2025 жылға арналған әкімдіктердің қарыз лимиті бекітілді
Қоғамдық кеңестердің жұмысы туралы деректерді жинауға арналған нысандар бекітілді
13:54, 27 қаңтар 2025
Қоғамдық кеңестердің жұмысы туралы деректерді жинауға арналған нысандар бекітілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: