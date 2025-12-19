2026 жылға арналған археологиялық жұмыстар жоспары бекітілді
Фото: Zakon.kz
Мәдениет және ақпарат министрлігі Мәдениет комитетінің төрағасы 2025 жылғы 5 желтоқсандағы бұйрығымен 2026 жылға арналған археологиялық жұмыстар жоспарын бекітті. Бұл туралы Zakon.kz хабарлайды.
2026 жылға арналған археологиялық жұмыстар жоспарына сегіз нысан енгізілді. Атап айтқанда:
Ортағасырлық Сығанақ қаласының некрополінде кешенді археологиялық зерттеулер жүргізу (Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Сунак ата ауылы);
- Қаратау жартас суреттерін зерттеу (Қызылорда облысы, Жаңақорған және Шиелі аудандары);
- Торайғыр сақ қорғандары (Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Торайғыр ауылы);
- Әулиекөл некрополі (Павлодар облысы, Екібастұз қалалық әкімдігіне қарасты Қаражар ауылы);
- Қимақ қағанаты кезеңіне жататын ескерткіштерде археологиялық жұмыстар жүргізу: Байдала және Боброво қорымдары (Павлодар облысы, Кенжекөл ауылы, Тереңкөл ауданы);
- Қазақ мемлекеттілігі кезеңінің ескерткіштерінде археологиялық зерттеулер: Қызылқақ және Жантай қорымдары (Павлодар облысы, Ертіс және Ақтоғай аудандары);
- Борлы қонысы (Павлодар облысы, Аққулы ауданы);
- Қостомар қонысы (Павлодар облысы, Ертіс ауданы).
Аталған бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript