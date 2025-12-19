#Халық заңгері
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
513.55
602.09
6.42
Қоғам

20 желтоқсанда Қазақстанның барлық өңірінде қар жауып, боран соғады

20 желтоқсанда Қазақстанның барлық өңірінде қар жауып, боран соғады, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.12.2025 17:31 Сурет: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2025 жылғы 20 желтоқсан, сенбі күні ел аумағындағы ауа райына болжам ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Метеорологтардың мәліметінше, солтүстік-батыстан келген циклон және оған байланысты атмосфералық фронттық жүйелер Қазақстанның бүкіл аумағында өз ықпалын сақтайды.

"Қар жауып, боран соғады. Елдің солтүстігінде қалың қар жауады. Ал батыс пен оңтүстік-шығыс өңірлерде күндіз жауын-шашын жаңбыр мен қар түрінде түседі", - делінген "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі таратқан хабарламада.

Сондай-ақ республика бойынша тұман түсіп, көктайғақ болады, желдің күшейеді.

Айдос Қали
