Павлодар облысында жаяу жүргіншіні көлік қағып мерт қылды

Павлодар облысындағы жол-көлік оқиғасында жаяу жүргінші қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл дерек бойынша облыстық полиция департаменті қылмыстық іс қозғады.
Ведомствоның мәліметінше, алдын ала деректерге сәйкес, 19 желтоқсанда Ертіс елді мекенінде Shacman маркалы жүк көлігінің жүргізушісі жолдың жүріс бөлігінде жаяу жүргіншіні қағып кеткен. Көлік арнайы айып тұрағына қойылды.
Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайы мен себептері тергеу барысында анықталады.
