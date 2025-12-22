#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстан әлемдегі ең қауіпсіз елдер рейтингінде 56-орынға ие болды

Государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.12.2025 09:40 Фото: Zakon.kz
2025 жылы Қазақстан елдердің қауіпсіздігі мен бейбітшілігі деңгейі бойынша Global Peace Index 2025 рейтингінің үздік 60 қатарына енді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Global Peace Index 2025 рейтингін Экономика және бейбітшілік институты (Institute for Economics & Peace, IEP) жариялады. Биыл индекс 163 мемлекет пен аумақты қамтыды, бұл әлем халқының 99,7 пайызын құрайды.

Global Peace Index 23 көрсеткіш негізінде жасалады, олар үш негізгі топқа біріктірілген:

  • қоғамдық қауіпсіздік пен қорғалу деңгейі;
  • ішкі және халықаралық қақтығыстардың болуы;
  • милитаризация деңгейі.

2025 жылы Қазақстан рейтингте 56-орынға тұрақтады.

Сурет: visionofhumanity

Рейтингтің көшбасшысы қатарынан 17-ші жыл Исландия болып отыр.

Одан кейінгі және алғашқы бестікті түйіндейтін елдер:

  • Ирландия;
  • Жаңа Зеландия;
  • Австрия;
  • Швейцария.

Есеп авторлары бұл елдерде қоғамдағы сенім деңгейінің жоғары, ал зорлық-зомбылық деңгейінің төмен екенін атап өтті.

Рейтингтің аутсайдер алғашқы бестігіне мына елдер кірді:

  • Ресей;
  • Украина;
  • Судан;
  • Конго Демократиялық Республикасы;
  • Йемен.

Сондай-ақ Украина АҚШ-тың Ресеймен үшжақты кездесу өткізу туралы ұсынысын қолдайтыны белгілі болды. Бұл туралы журналистерге Украина президенті Владимир Зеленский мәлімдеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
