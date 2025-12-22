Қазақстанда сиыр мен құс етін жеткізуге арналған тарифтік квоталар бөлінді
Қазақстан Сауда және интеграция вице-министрінің 2025 жылғы 11 желтоқсандағы "Тарифтік квоталардың көлемін бөлу мәселелері бойынша" бұйрығына сәйкес, 2026 жылға тарихи жеткізушілер арасында сиыр етіне арналған тарифтік квоталар бөлінді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда:
Сиыр етіне арналған 2835 тонна квота 8 компания арасында бөлінді.
Үй құстарының еті мен азықтық қосымша өнімдеріне арналған 28 800 тонна квота 24 компания арасында бөлінді.
Үй құстарының жаңа, салқындатылған немесе мұздатылған еті мен азықтық қосымша өнімдеріне арналған 2700 тонна квота 9 компания арасында бөлінді.
Бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
