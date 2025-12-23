#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Қоғам

Бағдат Мусин Қазақстанда нейрочиптерді енгізу мүмкіндігі бар екенін мәлімдеді

Бағдат Мусин Қазақстанда нейрочиптерді енгізу мүмкіндігі бар екенін мәлімдеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.12.2025 12:07 Сурет: Instagram/bagdatmussin
"Қазақтелеком" АҚ басқарма төрағасы Бағдат Мусин нейротехнологиялардың дамуы және оларды Қазақстанда қолдану мүмкіндіктері туралы айтып берді. Ол бұл жөніндегі мәлімдемесін 22 желтоқсанда өзінің Telegram-арнасында жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, Қытай ғылым академиясының ғалымдары нейрочиптің жұмысын көрсеткен. Бұл чиптің көмегімен адам компьютер экранындағы курсорды, мүгедектер арбасын, роботтандырылған қолды және тіпті робот-итті басқара алады. Аталған технология сал ауруына шалдыққан науқасқа сәтті түрде сыналған.

"Қытайлық ғалымдар Neuralink компаниясындағы имплантқа қарағанда көлемі екі есе кіші чип жасап, оны сал ауруына шалдыққан пациентке енгізе алды. Ол үшін бас сүйегін небәрі 5 миллиметр диаметрде тесу жеткілікті",- деп жазды Мусин.

Ол әзірлеушілердің мәліметінше, нейрондық сигналды қабылдаудан бастап сыртқы құрылғылардың пәрменді орындауына дейінгі кідіріс 100 миллисекундтан аз уақытты құрайтынын атап өтті.

"Бұл көрсеткіш сау адамның миынан бұлшық еттерге баратын табиғи сигналдан да жылдам. Мұндай технологиялар Қазақстанда да шындыққа айналуы мүмкін. Сондықтан біз кадрлар мен инфрақұрылымды қазірден бастап дайындауымыз керек. Ерекше қажеттіліктері бар отандастарымыз ең заманауи оңалту әдістерін пайдалана алуы тиіс", – деп түйіндеді ол.

Бұған дейін Дональд Трамптың Қазақстан президентіне Ақ үйдің символикалық кілтін сыйлағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Бағдат Мусин ел азаматтарын шын патриот болуға шақырды
19:26, 16 желтоқсан 2024
Бағдат Мусин ел азаматтарын шын патриот болуға шақырды
Басқалар тығырыққа тірелгенде, шығар жол тапты: Бағдат Мусин әкесіне арнап әсерлі жазба жариялады
09:45, 28 қараша 2025
Басқалар тығырыққа тірелгенде, шығар жол тапты: Бағдат Мусин әкесіне арнап әсерлі жазба жариялады
Бағдат Мусин "Қазақтелеком" АҚ басшысы қызметіне тағайындалды
17:08, 10 маусым 2024
Бағдат Мусин "Қазақтелеком" АҚ басшысы қызметіне тағайындалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: