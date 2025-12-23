#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Қоғам

Қазақстандықтарға электронды денсаулық паспорттарына толық қолжетімділік беріледі

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.12.2025 15:05 Фото: freepik
2026 жылы қазақстандықтар электронды денсаулық паспорттарына толық қол жеткізе алады. Қазіргі таңда жүйеде тек тіркелген емхана, тағайындалған дәрі-дәрмектер және стационарлық көмек туралы мәліметтер ғана көрсетіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, 2026 жылдың қаңтарынан бастап деректер дәрігерге әр барған сайын автоматты түрде жаңартылып отырады. Оған дәрі-дәрмектердің тағайындалуы мен дозалары туралы ақпарат та кіреді.

24kz хабарлауынша, алдағы уақытта жасанды интеллект технологияларын қолдану арқылы азаматтар денсаулық жағдайын бақылау және аурулардың алдын алу үшін жеке ұсынымдар ала алады.

Сондай-ақ жүйе жедел жәрдемге жүгіну деректерін және зертханалық талдаулардың динамикасын қадағалауға мүмкіндік береді.

ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің Электронды денсаулық сақтауды дамыту департаментінің директоры Асқар Арғынбаевтың айтуынша, электронды денсаулық паспорты барынша толық медициналық ақпаратты қамтиды. Бұл пациенттер мен дәрігерлер үшін де ыңғайлы болады. Сонымен қатар деректерге қол жеткізу тек азаматтың келісімімен жүзеге асырылады.

Айта кетейік, бұған дейін 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) қорына кемінде бес жыл бойы жарна төлеген азаматтар төлемдер уақытша тоқтаған жағдайда да алты ай бойы сақтандырылған мәртебесін сақтай алатыны хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
АЭС туралы ақпаратты онлайн алуға болады
11:36, 05 қыркүйек 2024
АЭС туралы ақпаратты онлайн алуға болады
Тамыз айынан бастап баланың денсаулық паспорты электронды форматқа ауыстырылады
09:13, 19 шілде 2024
Тамыз айынан бастап баланың денсаулық паспорты электронды форматқа ауыстырылады
Денсаулық сақтау министрлігі сирек кездесетін аурулар тізімін өзгертті
10:43, 09 желтоқсан 2025
Денсаулық сақтау министрлігі сирек кездесетін аурулар тізімін өзгертті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: