Қоғам

Шұбаркөл көмірі тапшы ма - Қарағандының өзінде ұзын-сонар кезек түзілді

Уголь, добыча угля, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.12.2025 10:44 Фото: Zakon.kz
Ауыр жүк көліктерінің жүргізушілері Қарағандыдағы Шұбаркөл қимасындағы ұзын-сонар кезек пен көмірдің жоқтың қасы екенін айтып шағымдануда, деп хабарлайды Zakon.kz.

Көмір кезегін күткен жүргізушілер орындарынан екі тәулік бойы жылжымағандарын айтып отыр. Кеніш елді мекендерден алыс болғандықтан, жүргізушілердің отын мен азық-түлік қоры таусылып жатқан көрінеді. Ал, КТК тілшілеріне компания өкілдері көмір қоры жеткілікті екенін айтқан. Кезек тек сұраныстың күрт өскеніне байланысты қалыптасқан. Мәселен, тек бір аптаның ішінде жүк көліктерінің саны үш еседен астам өскен.

"Көмірді тиеу белгіленген кезектілікке сәйкес жоспарлы режимде жүргізіліп жатыр. Мәселен, кешенің өзінде 41 самосвал жөнелтілді. 22 желтоқсанда түнгі сағат 12-дегі жағдай бойынша келген автокөліктердің саны 56 бірлікке дейін өскен. Жөнелту штаттық режимде жалғасады". "Шұбаркөл Көмірі" АҚ Корпоративтік коммуникациялар жөніндегі басшысы Гүлфаризат Оразбай

Бұған дейін Абай облысында жолаушылар автобусы мен "КамАЗ" соқтығысып, бір адам қаза тапқанын жазғанбыз.

