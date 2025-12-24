Қостанай облысында асыл тұқымды жылқыны ұрлау дерегі жедел ашылды
23 желтоқсан күні Қарабалық кентінің тұрғыны полицияға арызбен жүгінген. Оның айтуынша, белгісіз тұлға шаруашылық қора-жайға заңсыз кіріп, алты жастағы сұр түсті асыл тұқымды айғырды жасырын түрде ұрлап кеткен.
Келтірілген материалдық шығын 2 млн теңге көлемінде бағаланған. Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында криминалдық полиция бөлімшесінің қызметкерлері күдіктіні "ізін суытпай" анықтап, ұстады. Аталған дерек бойынша мал ұрлығы фактісімен сотқа дейінгі тергеу басталды.
Ұрланған жылқы заңды иесіне қайтарылды. Полиция қызметкерлері мал ұрлығының алдын алу мақсатында тұрғындарға бірқатар сақтық шараларын ұстануға кеңес береді.
Атап айтқанда, малды міндетті түрде таңбалау, жануарларды қараусыз қалдырмау, табынды бақташының тұрақты бақылауында ұстау, сондай-ақ үйлердің аулалары мен шаруашылық нысандарына бейнебақылау камераларын орнату маңызды.
Ең бастысы — мал жоғалған жағдайда құқық қорғау органдарына мүмкіндігінше тезірек хабарлау қажет. Бұл жоғалған мүлікті дер кезінде тауып, иесіне қайтару мүмкіндігін айтарлықтай арттырады.