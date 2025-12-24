#Халық заңгері
Қоғам

Қостанай облысында асыл тұқымды жылқыны ұрлау дерегі жедел ашылды

Лошадь, лошади, кони, конь, коневодство, пастбище, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.12.2025 16:40 Фото: primeminister.kz
Полиция қызметкерлерінің жедел әрі кәсіби әрекеттерінің, сондай-ақ бейнебақылау камераларының көмегінің нәтижесінде құны 2 млн теңге болатын асыл тұқымды жылқы қылмыс жасалғаннан кейін алғашқы сағаттарда-ақ иесіне қайтарылды.

23 желтоқсан күні Қарабалық кентінің тұрғыны полицияға арызбен жүгінген. Оның айтуынша, белгісіз тұлға шаруашылық қора-жайға заңсыз кіріп, алты жастағы сұр түсті асыл тұқымды айғырды жасырын түрде ұрлап кеткен.

Келтірілген материалдық шығын 2 млн теңге көлемінде бағаланған. Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында криминалдық полиция бөлімшесінің қызметкерлері күдіктіні "ізін суытпай" анықтап, ұстады. Аталған дерек бойынша мал ұрлығы фактісімен сотқа дейінгі тергеу басталды.

Ұрланған жылқы заңды иесіне қайтарылды. Полиция қызметкерлері мал ұрлығының алдын алу мақсатында тұрғындарға бірқатар сақтық шараларын ұстануға кеңес береді.

Атап айтқанда, малды міндетті түрде таңбалау, жануарларды қараусыз қалдырмау, табынды бақташының тұрақты бақылауында ұстау, сондай-ақ үйлердің аулалары мен шаруашылық нысандарына бейнебақылау камераларын орнату маңызды.

Ең бастысы — мал жоғалған жағдайда құқық қорғау органдарына мүмкіндігінше тезірек хабарлау қажет. Бұл жоғалған мүлікті дер кезінде тауып, иесіне қайтару мүмкіндігін айтарлықтай арттырады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қостанай облысында полиция 40 млн теңгенің есірткісін заңсыз айналымға жібермеді
13:38, 18 ақпан 2025
Қостанай облысында полиция 40 млн теңгенің есірткісін заңсыз айналымға жібермеді
Тоқаев New Generation School Astana ғимаратына барды
19:31, Бүгін
Тоқаев New Generation School Astana ғимаратына барды
Президент Tanym көпфункционалды кешенін аралап көрді
19:08, Бүгін
Президент Tanym көпфункционалды кешенін аралап көрді
