#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
505.71
591.43
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
505.71
591.43
6.65
Қоғам

Астанада қар күреу жұмыстарына 3 мыңнан астам жұмысшы мен 1 300 техника жұмылдырылды

Астанада алғашқы қар жауған сәттен бері қаланың коммуналдық қызметтері тәулік бойы қар күреу жұмыстарын жүргізіп келеді. Қыс мезгілі басталғалы бері қала аумағынан жалпы 3 млн 78 мың текше метр қар шығарылған, деп хабарлайды қала әкімдігінің ресми сайты., сурет - Zakon.kz жаңалық 23.01.2026 11:13 Сурет: Астана қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Астанада алғашқы қар жауған сәттен бері қаланың коммуналдық қызметтері тәулік бойы қар күреу жұмыстарын жүргізіп келеді. Қыс мезгілі басталғалы бері қала аумағынан жалпы 3 млн 78 мың текше метр қар шығарылған, деп хабарлайды қала әкімдігінің ресми сайты.

Өткен түнде арнайы полигондарға 1 365 ауыр жүк көлігімен шамамен 20 787 текше метр қар шығарылды. 23 қаңтар күні таңғы сағаттардан бастап қар күреу жұмыстарына 3 063 жол жұмысшысы мен 1 304 арнайы техника жұмылдырылды.

Басты назар бірінші кезекте негізгі көшелер мен қоғамдық көлік жүретін бағыттарға аударылған. Кейін қозғалысы орташа аумақтар – аулалар, алаңдар, тротуарлар мен аялдамалар тазалануда. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жолдарға, тротуарлар мен көшелерге техникалық тұз себілуде.

Аулада тазалықты сақтау пәтер иелері кооперативтері (ПИК) мен мүлік иелері бірлестіктерінің міндетінде. Олар аулаларды қар мен көктайғақтан уақытылы тазалап, тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуі қажет.

Астана әкімдігі қала тұрғындары мен қонақтарын қауіпсіздік ережелерін сақтауға, жолдар мен тротуарларда абай болуға, сондай-ақ қолайсыз ауа райында алыс жолға шықпауға шақырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанада бір тәулік ішінде 23 мың текше метрден астам қар күрелді
12:17, 20 қаңтар 2026
Астанада бір тәулік ішінде 23 мың текше метрден астам қар күрелді
Астанадан бір түнде 24 мың текше метрден астам қар шығарылды
12:46, 17 қаңтар 2025
Астанадан бір түнде 24 мың текше метрден астам қар шығарылды
Елордада қар күреу жұмысы тәулік бойы жүргізілуде
11:17, 17 қараша 2025
Елордада қар күреу жұмысы тәулік бойы жүргізілуде
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: