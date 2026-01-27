#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
502.27
597.15
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
502.27
597.15
6.57
Қоғам

Астанада қар күреу жұмысына мыңнан астам арнайы техника жұмылдырылды

Қар күреу, Астана, 27 қаңтар, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.01.2026 21:51 Сурет: Астана қаласы әкімдігі
Астананың коммуналдық қызметтері тәулік бойы қар күреу жұмысын жүргізуді жалғастыруда. Күн сайын қаладан ондаған мың текше метр қар шығарылып отыр. Өткен түнде қаладан арнайы полигондарға 935 рейспен 13 мыңнан астам текше метр қар шығарылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қала әкімдігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, 27 қаңтарда таңертеңнен бастап қар тазалау жұмысына 3 113 жол жұмысшысы мен 1 083 бірлік арнайы техника тартылды.

Қыс маусымы басталғаннан бері қаладан қар полигонына 232 567 рейспен 3 231 171 текше метр қар шығарылды.Ең алдымен негізгі көшелер мен қоғамдық көлік жүретін бағыттар тазартылуда. Одан кейін қозғалыс қарқыны орташа аумақтарда – аулаларда, алаңдарда, тротуарлар мен аялдамаларда тазалау жұмысы жүргізіледі.

Қала тұрғындарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету үшін жолдар, тротуарлар мен көшелерге техникалық тұз себілуде. Бұл жұмыстар да тәулік бойы атқарылып жатыр.

Сонымен қатар, аула аумақтарындағы тазалықты қамтамасыз ету пәтер иелері кооперативтері (ПИК) мен мүлік иелері бірлестіктерінің (МИБ) міндетінде. Олар тұрғындардың қауіпсіздігі мен қолайлылығы үшін аулаларды қар мен көктайғақтан уақытылы тазалауы тиіс.

Астана қаласының әкімдігі қала тұрғындары мен қонақтарын қауіпсіздік ережелерін сақтауға, жолдар мен тротуарларда барынша сақ болуға, сондай-ақ қолайсыз ауа райы жағдайында алыс жолға шықпауға шақырады.

Бұған дейін Астанада бірінші ауысымның 0-6 сынып оқушылары 28 қаңтарда қашықтан оқыту форматына ауыстырылғаны хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Елордада қар күреу жұмысы тәулік бойы жүргізілуде
11:17, 17 қараша 2025
Елордада қар күреу жұмысы тәулік бойы жүргізілуде
Астанада қар күреу жұмыстарына 3 мыңнан астам жұмысшы мен 1 300 техника жұмылдырылды
11:13, 23 қаңтар 2026
Астанада қар күреу жұмыстарына 3 мыңнан астам жұмысшы мен 1 300 техника жұмылдырылды
Астанада бір түнде 42 мың текше метрден астам қар шығарылды
19:37, 18 сәуір 2023
Астанада бір түнде 42 мың текше метрден астам қар шығарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: