Астанада қар күреу жұмысына мыңнан астам арнайы техника жұмылдырылды
Қала әкімдігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, 27 қаңтарда таңертеңнен бастап қар тазалау жұмысына 3 113 жол жұмысшысы мен 1 083 бірлік арнайы техника тартылды.
Қыс маусымы басталғаннан бері қаладан қар полигонына 232 567 рейспен 3 231 171 текше метр қар шығарылды.Ең алдымен негізгі көшелер мен қоғамдық көлік жүретін бағыттар тазартылуда. Одан кейін қозғалыс қарқыны орташа аумақтарда – аулаларда, алаңдарда, тротуарлар мен аялдамаларда тазалау жұмысы жүргізіледі.
Қала тұрғындарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету үшін жолдар, тротуарлар мен көшелерге техникалық тұз себілуде. Бұл жұмыстар да тәулік бойы атқарылып жатыр.
Сонымен қатар, аула аумақтарындағы тазалықты қамтамасыз ету пәтер иелері кооперативтері (ПИК) мен мүлік иелері бірлестіктерінің (МИБ) міндетінде. Олар тұрғындардың қауіпсіздігі мен қолайлылығы үшін аулаларды қар мен көктайғақтан уақытылы тазалауы тиіс.
Астана қаласының әкімдігі қала тұрғындары мен қонақтарын қауіпсіздік ережелерін сақтауға, жолдар мен тротуарларда барынша сақ болуға, сондай-ақ қолайсыз ауа райы жағдайында алыс жолға шықпауға шақырады.
Бұған дейін Астанада бірінші ауысымның 0-6 сынып оқушылары 28 қаңтарда қашықтан оқыту форматына ауыстырылғаны хабарланған болатын.