Жаңалықтар мұрағаты
Қоғам

Қарағандыда гастролер-ұрының қылмыстық жолы кесілді

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.12.2025 11:56 Фото: Zakon.kz
Қарағанды қаласында Қазыбек би атындағы полиция бөлімінің қызметкерлері Қазақстанның бірнеше ірі қаласында ұрлық жасаумен айналысқан 27 жастағы күдіктіні ұстады.

Тергеу барысында оның қылмыстық әрекеттері тек Қарағанды қаласымен шектелмей, еліміздің солтүстік астанасы, сондай-ақ Шымкент пен Тараз қалаларын да қамтығаны анықталды.

Күдікті қаладағы сауда орындарының бірінен ұялы телефон ұрланғаны туралы арыздан кейін полиция қызметкерлерінің назарына ілікті.

Бейнебақылау камераларындағы жазбаларды мұқият зерделеу және куәгерлердің айғақтарын жинау нәтижесінде тәртіп сақшылары күдіктінің жеке басын анықтады.

Жүргізілген жедел-тергеу іс-шараларының қорытындысы бойынша ұсталған азаматтың Қарағанды қаласында және республиканың өзге өңірлерінде жасалған кемінде төрт ұрлық дерегіне қатысы бары белгілі болды.

Қазіргі уақытта тергеу органдары күдіктінің қылмыстық әрекеттерінің барлық эпизодтарын анықтауға бағытталған кешенді жұмыстар жүргізуде. Сотқа дейінгі тергеу аяқталғанға дейін оның жаңа құқық бұзушылықтар жасауына немесе тергеуден бой тасалауына жол бермеу мақсатында күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
